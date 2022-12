«Dulce Navidad»

Semana de Navidad y de resaca de un mundial de fútbol atípico porque en nuestro hemisferio pasamos del calor emocional al frío del invierno en el calendario sin que haya un periodo de descomprensión de la adrenalina vivida en esa final entre franceses y argentinos… qué pasión ‘latina’ a ritmo de tango mientras nuestros vecinos perdían la calma del ‘laissez-faire, laissez-passer’ y reaccionaban con la vehemencia revolucionaria de un mayo del 68. Fue todo un espectáculo para los sentidos escuchar ese «muchachos queremos la tercera» a ritmo de la Mosca o la ‘marsellesa’ como himno de guerra incruenta.

Semana donde las cuitas se sustituyen por los abrazos fingidos… como si no pasara nada hasta después de Reyes donde volveremos a vernos las caras. Semana de casetas al lado de la iglesia de Sant Francesc donde hay sonrisas sin lágrimas y algún que otro ‘si bebes no conduzcas’ por si acaso. Semana de carreteras vacías a media tarde como si fuera medianoche.

Ya no nos acordamos de los atascos de Sant Ferran o el enjambre de motorinos adelantando a diestro y siniestro que tanto cabrea a mi amigo Albert (taxista de estío). Semana de sentar un cuñado protestón en la mesa de Nochebuena (que si el vino está caliente, que si el cava no tiene burbujas, que si el jamón es de recebo y un largo etc de quejas por lo bajini). Semana de Consejos de Administración de algunos bancos (para repartir el ‘aguinaldo’ en forma de bonus a los consejeros y alguna cesta de buen comer y beber) donde además se habla de Sánchez y Feijoo; del cambio de orientación de algunos medios pertenecientes al marquesado de ‘entreambasaguas’, de los que se posicionan según el viento. De la importancia del Tribunal Constitucional a la hora de estudiar determinados recursos ‘de unos u otros’: donde el impuesto a las grandes corporaciones adquiere la importancia capital que tiene para ‘su capital’ (ustedes me entienden). Semana de cambiar el viaje al Machu Pichu por otro al pueblo que nos vio nacer, que tiene menos peligro. Semana de cenas de empresa donde convertimos en buenrollismo las tensiones del día a día junto a la máquina del café (lugar idóneo para críticas poco constructivas).

El sábado Nochebuena y el domingo Navidad… reza la canción de la ‘bota María’ y es después de la ‘bota’ donde somos capaces de perdonar los pecados veniales de quienes quisieron sacarnos de nuestras casillas con verdades a medias o insinuaciones escritas con esos renglones torcidos de aquel Torcuato Luca de Tena de una juventud marchita.