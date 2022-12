Músicos con ánimo de lucro

No podía imaginar que paseando por aquella ciudad entraría en un espacio mágico al perderme en el entramado de sus calles. Al llegar a una plaza observé una robusta y preciosa mesa. El hecho de que semejante pieza de decoración estuviese bajo el quicio de la entrada de una tienda de una famosa franquicia de ropa era llamativo. Sus torneadas y gruesas patas de madera maciza sostenían una plancha coronada por un cristal sólido. Una lámpara como jamás había visto y cuidadosamente labrada alumbraba una mano experta que cotejaba, firmaba y estampaba documentos con solemne profesionalidad. Al acercarme aprecié que se trataba de un ilustre abogado que ofrecía sus servicios despreocupadamente a los transeúntes que los solicitasen.

Estupefacto seguí mi camino. Al cabo, en un calle sin salida y cerrada al tráfico me encontré con una camilla hospitalaria pulcramente vestida. Las sábanas no presentaban arrugas y se ajustaban firmes en las costuras ferrosas de la cama sanitaria. A sus pies, una mujer con bata bien planchada y blanca como la propia luz auscultaba a un improvisado paciente que, según supe más tarde, tenía molestias en un costado.

No había asimilado este segundo encuentro que me ofrecía tan pintoresca ciudad, cuando me di de bruces con un hombre que aseguraba poder alzar una pared de ladrillos cara-vista en un tiempo récord. Como argumento demostrativo apiló unos cuantos ladrillos utilizando un cemento muy espeso. Lo cierto es que la pared improvisada se levantó ante los ojos atónitos de los allí presentes. Además, parecía muy firme. Huelga decir que aquel artesano de la materia ofrecía sus servicios sin contraprestación alguna.

Traté de descansar sentándome en la terraza de un pequeño bar donde el tránsito era escaso. Solicité la carta y advertí no sin sobresalto que el precio indicado en cada uno de los suculentos productos era siempre el mismo. Cero. Con cierta timidez pedí un plato poco ostentoso y agua fría.

Regresé al hotel y traté de dormir un poco. Acababa de vivir una experiencia que desafiaba la visión y uso de nuestro mundo donde el intercambio de bienes es ley. El check out del hotel, como pueden imaginar, se cerró encajando la mano con la recepcionista, puesto que no tuve que abonar absolutamente nada por aquel impredecible día.

¿Se imaginan esta realidad? No, no lo creo. La vida no funciona así. Sea cual fuere el sistema político de cualquier territorio la economía de mercado tiene sus resortes que equilibran (o tratan de equilibrar) las fuerzas económicas de sus habitantes.

¿Por qué entonces no sorprende sacar un piano a la calle y permitir que aquellos que lo deseen realicen gratis et amore su actividad profesional? ¿Por qué no sorprende que un músico actúe gratis pero no así un abogado, una médico, un albañil, una recepcionista, un restaurador de hostelería?

Quizás, cabe imaginar, un mundo donde los músicos sean los primeros que respetan su profesión. Que el valor de su trabajo redunda en un precio. Una actividad profesional que se ponga precio antes de que otros lo hagan. ¿Podemos seguir pidiendo respeto como colectivo? Perdimos, imagino, toda legitimidad si nos comportamos de tal manera.

Por mi parte, me declaro músico con ánimo de lucro.