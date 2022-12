Gracias Argentina

El primer Mundial de fútbol que recuerdo es el de Argentina 78, aunque en realidad no sé si es un recuerdo real o construido a partir de las imágenes que he visto después tantas veces, porque era un niño. Ese año una enfermedad me mantuvo en cama durante varios meses y el Mundial fue el mejor entretenimiento, sobre todo a través del diario As, que mi primo Ángel Luis me llevaba cada día a la habitación. Yo iba con la ‘naranja mecánica’ de Cruyff, mi ídolo del momento, pero me enamoró la pasión argentina y guardo en la retina a Mario Alberto Kempes con su trote marcial levantando los brazos tras marcar en aquella portería llena de papelitos blancos. Desde entonces siempre he sido de Argentina, de esa forma loca y sentimental de vivir el fútbol. Me emocioné con Maradona haciendo magia en el 86 en México y este domingo con Messi cobrándose la deuda que la historia había contraído con él. Porque en este Mundial hemos vuelto a vivir historias increíbles y el fútbol se ha convertido de nuevo en una metáfora de la vida, en la que a veces, solo a veces, gana la ilusión. Otra cosa es que el campeonato nunca hubiera debido jugarse en Catar, igual que el del 78 nunca debió disputarse en la Argentina de Videla.