Sense vergonya

A mesura que es vagin acostant les eleccions autonòmiques (a les comunitats no autònomes) i municipals (als municipis del Regne d’Espanya), s’anirà veient d’una manera més descarnada que el poder judicial (de l’estat profund; no em referesc, per descomptat, a les persones que treballen dia a dia en aquest àmbit) fa mans i mànegues per intervenir en la vida política. I per marcar-ne la direcció. Es veu que no els agraden els representants electes que el personal tria, i que tampoc no els agrada que les lleis emanin dels parlaments (com pertoca en democràcia). Fins i tot n’hi ha que de vegades apel·len a lleis promulgades en dictadura i les marquen com a fonament del dret. En aquest cas, resulta obvi que de dret n’hi pot haver tot el que es vulgui, però de justícia, ni gota.

Els que intenten desnaturalitzar les lleis emanades dels parlaments no varen veure amb bons ulls que el Partit Socialista guanyàs les eleccions. Haurien preferit que les guanyassin els seus, dividits entre la dreta extrema i l’extrema dreta (una no se sap maquillar de moderació conservadora i l’altra no es pot treure de damunt la pàtima de la Història). Però bé, un partit que havia votat a favor de l’aplicació del 155 a la Catalunya democràtica no podia ser llançat, per dir-ho com la CUP, a la paperera de la Història. I la victòria, d’altra banda, resultava del tot incontestable. Per tant, s’havien d’empassar el calàpet. Ara bé, no tenint majoria absoluta, quedava clar que aquesta gent no podien entendre’s amb ningú que estigués a la seua esquerra ni que qüestionàs el model d’estat (ni, per descomptat, que en qüestionàs la submissió total i absoluta). S’havia de fer tot el possible perquè els socialistes pactassin amb l’avui moribund Ciutadans, garantia de batalla sense treva ni quarter per l’Espanya monocroma.

I no els va sortir la jugada. Ni als de les togues, que feren tot el possible perquè la cosa anàs per aquest camí. Ni a les dretes diverses. Ni a tota la caterva mediàtica que treballava pràcticament només amb aquest propòsit. Finalment, el pacte va anar per un altre cantó. I tot va ser esgarrapar-se les vestidures i cruixir de dents, com diria la Bíblia. Però ningú, de tot aquest conglomerat de l’estat profund, no va deixar d’intentar modificar per altres vies el que les urnes havien decidit democràticament. En definitiva, d’això va l’alteració del funcionament democràtic de les institucions, o no?

Ara som en procés d’algunes reformes que resultaven més o manco imprescindibles (però, que, al meu parer i al de molta altra gent, poden tenir trampa). Per exemple, no es podia continuar mantenint el delicte de ‘sedició’ perquè no forma part del bagatge legislatiu europeu. Enlloc més de la Unió Europea no existia aquest ‘delicte’ i, per tant, difícilment es podia mantenir en un territori de la UE anomenat oficialment Regne d’Espanya. Però, per a alguns, tampoc no es podia mantenir impune qualsevol tipus de dissidència que posàs en qüestió la religió estatalista, basada fonamentalment en el mite de la seua unitat (que no vol dir unitat, sinó que tot ha de ser com Castella). I, per tant, s’han empescat no sé què de desordres públics, que, segons sembla, no hauran d’implicar res que no sigui interpretable (i, per tant, adaptable a la ideologia) per part de qualsevol jutge. S’acabarà condemnant ciutadans a delictes d’odi perquè s’han mirat no sé qui una mica malament. O perquè no han estat prou entusiastes a l’hora de defensar l’honor maltret de la selecció espanyola de futbol. Posats a retorcir, se’n poden inventar d’encara més estrambòtiques.

Aquestes reformes han tornat a destapar els discursos guerracivilistes. Una vegada més es tornen a enfrontar l’Espanya suposadament autèntica (que no és altra que la Castella de sempre transfigurada, a partir del substrat lleonès afegit) i l’antiEspanya (que ve a ser tot allò que no quadra amb l’altre model, i, per descomptat, tot el que no forma part de l’Espanya assimilada). Es tracta d’intentar desfer des d’altres instàncies allò que les urnes han decidit. No fos cas que algun dia les urnes arribassin a ser excessivament importants, i distorsionassin les decisions de l’Estat profund. Perquè, al cap i a la fi, qui són els ciutadans per qüestionar les elits del poder? Qui són els ciutadans per modificar els mites sagrats? Qui són les persones que voten per posar en qüestió la religió estatista? Qui som nosaltres, al cap i a la fi, per dir-los als capitostos togats com ha de ser l’Estat, quines relacions hi hem de tenir i qui ens ha de governar? Com deia aquell, comences carregant-te algú a sang freda i acabes no anant a missa. Comences qüestionant els poders establerts des de Mesopotàmia i acabes votant. Inconcebible!