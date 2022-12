Odiar a los españoles

«España es lo que a mí me salga de los cojones», cantan Los Punsetes en su último disco, poniendo en sus labios el estado de ánimo de los nuevos patriotas, a quienes nunca les falta un micrófono ni un plató a su disposición, y que no se cansan de repetir que aman a España, que España por encima de todo y contra todos, que España como arma arrojadiza y España no me la toques. Y aman su España perfecta e impoluta, una España que tiene la desgracia de estar infectada de españoles. Aman a España pero odian a los españoles. En su España una, única y uniforme, no caben los españoles con su diversidad, pluralidad, su mezcla de culturas y sensibilidades. No soportan que cada español tenga su forma propia de ser, vivir y sentirse. Odian todo lo que no encaja en sus parámetros y quien no lo haga es mal español, es la anti España, débiles, descastados, afeminados, dudosos, vacilantes, sospechosos, contaminados, intoxicados por la propaganda antiespañola. La mayoría de los españoles les abochornan, les asquean. Votan lo que no deben, no saben lo que les conviene, gente que prefiere que les suban el salario mínimo antes que conocer las gestas de Blas de Lezo. Odian a sus conciudadanos y cuando pienso que el año que viene esta gente puede gobernar, me estremezco de terror.