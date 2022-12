Vara, Page y los demás

La ministra Pilar Llop oía en el metro y en el bus comentar el bloqueo del poder judicial. No lo pongo en duda pero me extraña que no haya oído también en los abundantes trayectos que hará en transporte público, como todos los demás ministros, otros comentarios. Esta mañana en el gimnasio, una señora extremeña con la que llevo coincidiendo un año y con la que solo habíamos hablado de películas, el tiempo y demás nimiedades comentaba muy asertiva que cómo se había buscado este gobierno semejantes socios, que cómo era posible que tanta inútil fuera ministra -no lo digo yo, lo decía ella y se refería a las de Podemos- y que claro que había tranquilidad en Cataluña porque estaban logrando todo lo que querían y más que obtendrían. Yo le he dicho que tanta humillación ha facilitado según las encuestas la pérdida de la mayoría absoluta para el PSOE extremeño y, abundando en su desolación sobre los socios de los socialistas, no me parecía ni medio buena noticia, porque, tal como Sánchez, Vara necesitará a Podemos y a lo mejor no puede dormir pero lo que es seguro es que, insomne y todo, gobernará con ellos, pues se ha convertido en un ejemplo paradigmático de comedor de sapos.

Tal vez el presidente extremeño crea que resulta más digno justificar la caótica y peligrosísima deriva legislativa de su jefe en lugar de cuestionarla como Page. Al fin y al cabo, las afirmaciones tajantes del presidente manchego exigirían tal vez algunas actuaciones posteriores que no se van a producir. A una le entran ganas de decirle -si no vas a hacer nada, ¿por qué no te callas?-, pero la verdad es que Page le parece tierno en su desesperación y también sincero en su impotencia. Patxi, el portavoz de Sánchez, afirma que, tal como Page dice lo que dice, yo digo lo que digo, y se queda tan fresco. Como cuando Isabel Rodríguez, la portavoz del PSOE, afirma sonriente que la malversación no se reforma ad hoc para los independentistas, la corrupción es un pecado capital y no habrá Referéndum porque lo prohíbe la Constitución. ¿Algún compatriota se lo cree? Pues eso.