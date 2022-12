La situación límite en la Oficina de Tráfico de Ibiza es una manifestación más de cómo la carestía de la vida y la falta de vivienda y su precio desorbitado en las Pitiusas es el principal obstáculo para que las Administraciones públicas completen sus plantillas y para que, en consecuencia, los servicios públicos puedan funcionar en las Pitiusas como es debido. El resultado es un deterioro notable de la atención a los ciudadanos, porque no hay suficiente personal. El ejemplo de la Oficina de Tráfico es paradigmático. Hace años que tiene plazas vacantes y que se suceden las quejas de los usuarios por la dificultad y tardanza de los trámites que deben hacer. En lugar de solucionarse o mejorar la situación, se ha agravado: hay solo siete empleados de los quince que debería tener la oficina. Menos de la mitad. En el último concurso de traslados, cuatro funcionarios se han marchado y las cinco plazas que han salido han quedado vacantes. Dos de los trabajadores que se han ido no han podido encontrar una vivienda, un ejemplo más de cómo las islas no solo no atraen a funcionarios, sino que expulsan a los que ya residen aquí. Fuentes del personal advierten de que tres trabajadores deben asumir el trabajo de doce: «Resultará prácticamente imposible operar», alertan. El colapso, por tanto, está servido.

El problema de la falta de empleados públicos en todas las Administraciones es estructural en Ibiza y Formentera y se arrastra desde hace décadas. El sueldo en la Península permite disfrutar de un poder adquisitivo mucho más alto que en las islas, y además la insularidad siempre es un factor disuasorio porque aleja a los funcionarios de su entorno familiar y encarece y limita los desplazamientos. La tremenda dificultad de encontrar una vivienda digna a un precio asequible para todo el año impide que los funcionarios sin vínculo con las islas escojan estos destinos o que, si vienen, lleguen a arraigarse. La inestabilidad de las plantillas, con muchos interinos y personas sin experiencia, también perjudica la calidad del servicio que reciben los usuarios. Aumentar el plus de insularidad es una reivindicación lógica de los sindicatos de funcionarios del sector público, pero en la práctica no resolverá el problema porque los precios de la vivienda son tan disparatados que no hay subida salarial que pueda compensarlos para atraer a personas que residen en la península. En cualquier caso, apenas hay oferta de pisos para todo el año, ni para alquilar ni para comprar a precios asequibles. Mientras la vivienda continúe destinándose de forma masiva al mercado turístico, aunque sea ilegal, en las Pitiusas seguiremos sufriendo efectos sociales devastadores en todos los ámbitos, y desde luego en la Administración, con plantillas incompletas en servicios fundamentales, como la sanidad, la justicia, la educación, las fuerzas de seguridad y todos aquellos organismos y Administraciones públicas esenciales para el funcionamiento de la sociedad. DIARIO DE IBIZA