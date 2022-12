Marga, el drac i els oculistes

Marga Torres -guapa al·lota, guapa de prop i de lluny, amb ulleres graduades per un òptic expert, i sense elles- torna al món de la publicació, dels llibres on l’íntim encanteri, la màgia dispersa, la fantasia desenvolupada amb equilibri i estabilitat configuren l’essencial vitalitat de les seves narracions. Narracions si bé de caire infantil són de recomanació directe i plena al món dels adults. Amb precisió de llenguatge, acurat i nítid, Marga Torres Planells, a través d’aquest anys, ens ha ofert una sèrie de relats curts però intensos, de qualitat i de percepció. Ara, amb la seva darrera creació (’Es drac se sa Font Nova’, Miquel Costa editor, Ibiza 2022), ha volgut tancar la trilogia de l’antic quartó de Balansat, un territoris, unes terres i uns conreus, uns paisatge que ambienta la seva obra literària. Però també a l’epíleg del llibre vol tenir paraules d’agraïment a totes les persones que han col·laborat en el conte en qüestió. «I aquest conte» -escriu l’amiga Marga Torres- «veu la llum gràcies a la confiança de na Lina Fiol. Amb ella compartírem el gust pels llibres, per la paraula antiga i més d’una nit estrellada...».Llavors parla dels participants, de tot un món -un univers fins i tot podíem escriure- on surten escena els seus habitants aubarquins, coroners, buscastellers, portmanyins. Tot un espai rural, marc inevitable de tota mena de dracs, com aquest que ara ens ocupa. Aquí a la desfilada de d’un món màgic protagonitzen l’acció, cuques, esperits -bons o mals esperits?- fades, bruixes i un ca anomenat Floc. Amb dibuixos notables de Marc Roig Torres. Mentre llegia ‘Es drac de sa font Nova’ he tingut l’evocació d’un film mític a la història de Hollywood, ‘El mago de Oz’. Fantasies i deliris de cinèfil desbocat. Margalida, gràcies per tot.