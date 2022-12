No vivimos del éter

En este oficio hay días en los que te topas con personas cuyos argumentos, por absurdos, te descolocan. No hay manera de convencer (es una pérdida de tiempo) a quien se aferra a una idea ilógica (propia de barra de bar) para tomar una decisión. La estupidez en concreto es la siguiente: no te voy a dar una información ni haré declaraciones porque estoy en contra de la política de pago de tu diario. Lo explico. El individuo en cuestión vende cosas y las cobra al peso. Vive de ofrecer un determinado producto y de que los demás se lo compremos, por cierto, a un precio bastante elevado. Pero no comprende que este periódico (ni todos los que hay en este país y en el mundo) cobre por acceder a su información vía internet, bien para leer sus artículos en web, bien para bajarse sus páginas en pdf. Probablemente esté abonado a varias plataformas de streaming, como Netflix, Disney+, HBO o Amazon Prime, o pague una cuota en Spotify para que los anuncios no interrumpan la escucha de su disco favorito. Pero él considera que los periódicos deben ser gratis, quizás porque en su santa inocencia crea que viven del éter y que sus plantillas trabajan gratis. Quien así argumenta no es, ni mucho menos, pobre de solemnidad, pero caradura tiene un rato.