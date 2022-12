Nos vamos a quedar solos

Ibiza tendrá un sistema de prevención y detección de incendios y una red de sensores para determinar la calidad del aire. Magnífico, todo lo que sea proteger el medio ambiente es bienvenido, tarde pero bienvenido. Es un esfuerzo loable del Consell, la línea que hay que seguir para no ya garantizar la protección del entorno, que a eso ya no llegamos, sino para intentar limitar el impacto del cambio climático en estas maravillosas islas. Dicho esto (nada nuevo en mi discurso, lo siento), creo que los esfuerzos de las administraciones, de todas, deben centrarse de manera urgente en el problema de la vivienda, ahora agravado con el encarecimiento galopante del coste de la vida. La asfixia de los trabajadores es notablemente superior en las islas con respecto a la península, donde con un sueldo de 1.300 euros pueden vivir sin demasiadas penurias. En Ibiza y Formentera la mayor parte de ese dinero se tiene que destinar a pagar una habitación, ni siquiera un piso digno. Los funcionarios se van (en la DGT abandonan cuatro de los 11 de una plantilla oficial que debería ser de 15), y el sector servicios no encuentra trabajadores. Como aventuré hace ya un tiempo (no hay que ser demasiado listo), Ibiza se quedará como un parque temático turístico que sólo abrirá en verano. Es una dolorosa manera de morir de éxito. El problema es que lo sufriremos los de siempre.