Nadie puede negar que estamos en un mundo donde las situaciones son cambiantes. Si no que se lo pregunten a la ‘pandemia’, al ‘cambio climático’ y sus consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los mortales. De ahí que, aunque extrañados, alguien con capacidad profesional determina que el modelo turístico del Formentera Fotográfica y Formentera 2.0 está trasnochado o ya ha dado los frutos que debía de dar cuando se proyectó. Si no estoy equivocado hace ya diez años. Lo del modelo turístico, permítanme mi escepticismo, es un enunciado o un apartado importante en los programas electorales de todos los partidos de esta isla. Sin ser adivino casi estoy por decir que dentro de no sé cuántas elecciones el ‘modelo turístico’ seguirá siendo ‘un punto importante’ del programa electoral. Las políticas, en cualquier caso, pero más cuando se trata del 95% del PIB de la isla, las deben marcar los políticos según sus propuestas electorales o las circunstancias que determinan el día a día de la Administración. En este caso, prescindir de dos escaparates tan reconocidos, debe obedecer, entiendo yo, a informes elaborados por profesionales de prestigio en el ámbito turístico, que aconsejan cambiar ‘churras por merinas’ y adaptar nuestra oferta turística al consumidor de ‘aguacate’, ‘zumo de perejil’ y ‘meditación tibetana’ a orillas del mar. Bien es verdad que los ponentes y los usuarios de aquellas dos muestras son líderes de opinión en sus ámbitos profesional y ciudadano. Donde la proyección de Formentera iba más allá de la simple playa, sol y ‘chiringuito’ (lo de chiringuito es un decir, me entienden) y se adentraba en un reconocimiento de la marca Formentera como icono de dos apartados culturales de clarísima influencia como son la fotografía (arte en auge) y las nuevas tecnologías o redes sociales. Mientras, se sigue encargando la organización de la Media Maratón a los responsables del desaguisado de la pasada edición (cosas vederes querido Sancho, advertía don Quijote).

Yo conozco de primera mano a doce personas avezadas en esta materia que no volverán a Formentera después del ‘sufrimiento’ del 22. Algunos deberían ponerse las pilas. Porque desde el sentido común o como mero observador que escucho y también oye, se necesita algún que otro seminario global (entiendo que todos los sectores económicos y sociales) para determinar cuál es la oferta de Formentera al exterior para seguir cultivando ese ‘turismo’ que busca algo diferente a lo que se ofrece desde nuestro entorno inmediato. Lamento decir que ahí se incluyen Formentera Fotográfica y Formentera 2.0.