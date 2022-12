Reutilizar, reutilizar, reutilizar

La regla de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) es una propuesta sobre hábitos de consumo popularizada por Greenpeace. Muchos creen que con separar la basura o recoger plásticos del mar ya están salvando el planeta, pero la responsabilidad va más allá. Primero debemos reducir la huella, algo en lo que habría que pensar en épocas como la Navidad, en las que nos lanzamos a comprar regalos como locos: ese jersey que tu novio nunca se pondrá; los auriculares bluetooh baratos que se desconectan cada dos por tres o esas mancuernas rosas tan baratitas de Amazon que solo servirán de pisapapeles. Reutilizar es la erre mayúscula de esta tríada. Cada vez es más fácil darle una segunda vida a lo que no queremos gracias a las plataformas de venta de segunda mano. Wallapop o Vinted ofrecen el mayor escaparate de las segundas oportunidades para ropa, juguetes, tecnología, muebles, libros... El rastro de Sant Jordi es el paraíso de las gangas en Ibiza. Quitarnos el complejo de adquirir un producto de segunda mano cuando no se trata tanto de una carencia económica como de un estilo de vida más sostenible y coherente es una necesidad. No es preciso cortar una etiqueta para todo lo que vayamos a necesitar a lo largo de los años.