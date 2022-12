Pobres políticos ricos

Los diputados de Balears ya están tomando posiciones en las barricadas. No es para menos ante la tremenda inyustisia que sufren: ¡les congelan el sueldo! A ellos, pobres, porque los altos cargos y sus cientos de asesores siguen subiéndose la nómina como si no hubiera un mañana. ¿Qué harán ahora los sufridos diputados con sus módicas nóminas de 4.400 euros al mes? Menos mal que este mes cobran la paga extra y podrán ingresar unos 9.000 eurillos en diciembre. A ver si así les llega para poner la calefacción y poder comprar las humildes viandas a las que están acostumbrados en estas fiestas: marisco, champán... Mientras los pobres diputados intentarán pasar la cuesta de enero con menos de 5.000 euros al mes (es que se me abren las carnes), presidenta, consellers, asesores varios, carguitos y el interminablle séquito de la Corte autonómica verán a partir de ese mes incrementados sus sueldos en un 2,5% a raíz de la subida salarial para todos los funcionarios. Además, los altos cargos baleares (agárrense los machos, queridos lectores) también se verán beneficiados por la paga extra de lo que llaman escudo social. Que una, en su inocencia, pensaba que era para ayudar a los más vulnerables, pero este Govern taaan de izquierdas no deja a nadie atrás. Al menos no a los de su propia casta.