Formentera errática

En muchas ocasiones, desde Ibiza, hemos observado con admiración la política de Formentera, tanto por su capacidad para encontrar consensos, anteponiendo el interés general a las voluntades partidistas, empresariales o particulares, como por sus iniciativas para proteger el territorio y la cultura. Últimamente, sin embargo, la política formenterana nos sorprende por ciertos ramalazos de arbitrariedad y falta de criterio.

Primero fue la estrambótica subasta de los chiringuitos de playa, asunto que acabará derivando en una importante pérdida de identidad para una isla que, como Ibiza, va pareciéndose menos a sí misma temporada tras temporada. Ahora la polémica viene marcada por un inesperado cambio de rumbo en la promoción turística y la deslealtad institucional hacia quienes han hecho un trabajo impecable para la imagen de Formentera, contribuyendo de forma sobresaliente a difundirla por el mundo.

Hace unos días, se hizo público que el Consell de Formentera y las entidades políticas y empresariales que forman la Comisión de Ordenación y Promoción Turística (COPT) han decidido cambiar los criterios del plan de marketing y cargarse de un plumazo dos eventos con diez años de trayectoria en la isla: Formentera Fotográfica y Formentera 2.0. A ambas se les ha retirado de golpe la financiación pública, haciendo inviable su continuidad, cuando sus responsables ya llevaban meses trabajando en la nueva edición. La COPT ha dicho que ambos festivales han cumplido con sus objetivos de promocionar la marca Formentera en el mundo de la fotografía y las nuevas tecnologías, obteniendo repercusión en los medios de comunicación, y que ahora se pretende invertir en otra cosa.

Sobre Formentera 2.0 no tengo los conocimientos necesarios para opinar, pero sí pue-do afirmar sin miedo a exagerar que Formentera Fotográfica ha sido un evento excepcional, del que hablan maravillas los 60 ó 70 fotógrafos profesionales y aficionados de todo el país que participan cada temporada, tras disfrutar de la pitiusa menor durante tres o cuatro días, escuchar conferencias y participar en talleres con los más prestigiosos artistas de la fotografía del país y del extranjero.

La mayor parte de ellos son repetidores que han llenado las redes sociales y los medios de comunicación con imágenes de la isla de gran impacto, una visión impagable de Formentera. Si el Consell y la COPT se hubiesen tomado la molestia de cuantificar la enorme publicidad que este certamen ha generado, con cientos de imágenes difundidas, muchas de ellas obra de fotógrafos impresionantes, se habrían dado cuenta que la inversión realizada se ha multiplicado de forma exponencial.

Formentera Fotográfica es uno de esos eventos que requieren de una laboriosa y es-tresante organización y que, en esencia, se crean por amor al arte, porque sus impulsores, el prestigioso fotógrafo catalán Francesc Fàbregas y su esposa Marina Feliu, adoran Formentera desde hace décadas y un buen día les pareció el marco ideal para organizar un encuentro de fotógrafos, que ha terminado erigiéndose como uno de los más reputados del país.

Por Formentera Fotogràfica han pasado premios nacionales, expertos de la Agencia Magnum y artistas con obra en museos de primera línea. Entre ellos, Isabel Steva ‘Colita’, Alberto García-Alix, Antoine d’Agata, Gervasio Sánchez, Joan Fontcuberta, Martin Parr, Chema Madoz, Isabel Muñoz, José Manuel Navia, Eduardo Momeñe, Cristina García Rodero, Carlos Pérez Siquier, Cristina de Middel, Joana Biarnés o Manuel Outumuro, por citar unos cuantos.

Magníficos profesionales que no solo han acudido a dar una conferencia, sino que se han quedado en la isla fotografiándola, conviviendo con los participantes, ayudándoles con sus porfolios e incluso saliendo a capturar imágenes como uno más en los talleres de fotografía nocturna, amaneceres, puestas de sol y en las salidas guiadas para familiarizarse con el patrimonio de Formentera.

Que un organismo público, que reconoce abiertamente que dicho festival ha cumplido con los objetivos marcados –incluso podríamos añadir que muy por encima de lo espe-rado–, de repente anule toda financiación y vínculo, provocando la muerte de la actividad y dejando a docenas de magníficos fotógrafos de todo el país huérfanos de su encuentro profesional favorito, resulta incomprensible e injustificable. Aún más con esa triste explicación de que ahora se pretende invertir en eventos de carácter circular en el retorno, como buceo, yoga, senderismo, etcétera, que podrán ser necesarios, pero no excluyentes ni la razón de que no se apueste por Formentera Fotogràfica, un elemento diferencial respecto a otros destinos.

El COPT ni siquiera ha iniciado una negociación, ofreciendo una aportación inferior a la acostumbrada y dando la oportunidad a la organización de buscar algún nuevo patrocinador que haga viable la continuidad del evento. Directamente ha anulado esa financiación, aplicando un castigo incomprensible a quien no lo merece. Cabe esperar que el Consell y la COPT se replanteen esta decisión. Es lógico eliminar aquello que no funciona, pero lo contrario no tiene ni pies ni cabeza. Muchas veces la ciudadanía no entiende las decisiones de los políticos y aquí, además, demuestran escasa visión de futuro.

