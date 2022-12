Vara de Rey no es para pobretones

Cuando era pequeña una Navidad la farmacéutica en cuya casa limpiaba mi madre me regaló una cámara de fotos, un objeto precioso y extraño que me prohibieron usar, creo ahora que porque el revelado costaba un dinero que no teníamos, y que feneció cuando a mi hermana mayor se le reventó un bote de acetona encima sin que llegara a estrenarla. Fue un se mira pero no se toca que, guardando las distancias, me recuerda al desangelado ambiente navideño de un reformado paseo de Vara de Rey del que desterraron a castañeras y churreros para evitar que mancharan de aceite, u hollín, el pavimento, que justificó Vila en su día, y los ‘vulgares’ puestos de atracciones donde también se divertían los niños. Frente a la abominable carpa de antaño, el mercadillo presume hoy de unas encantadoras casetas de madera con los tejadillos ‘nevados’ y la iluminación, que cede todo el protagonismo a los hermosos árboles, parece hasta mágica. Pero su belleza es la del páramo, muy lejos de la alegría que por estas fechas desborda los cascos antiguos de otras localidades. Las familias ya apenas van a Vara de Rey porque allí solo pueden pasear y poco nos queda de los lugares o negocios de siempre donde nos juntábamos. Mal que nos pese, s’Alamera ya no es el corazón de Vila, sino un 'barrio' totalmente turistificado, escaparate de la especulación, de franquicias y lujo. Y la vida se hace fuera.