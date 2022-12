La rectificación el Govern balear sobre la devolución de las matrículas a los estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza. Aunque lo que de verdad llama la atención es que al principio no estuviera dispuesto a hacerlo. Era una cuestión de lógica aplastante. Si se retorna el precio de la matrícula a los alumnos de la Facultad de Turismo de la UIB en Mallorca, no tenía ningún sentido que a los de Ibiza, que obtienen el mismo título en un centro público asociado a la misma universidad, no se les devolviera. Llama la atención que una administración pública necesite a veces un titular de prensa para acabar aplicando la lógica.

El mal estado en el que se encuentran diferentes centros educativos de Ibiza, que ha hecho levantar la voz en este curso a alumnos y asociaciones de padres. La FAPA denunció este viernes que no se hacen las actuaciones adecuadas de mantenimiento ni en colegios ni en institutos y que centros con solo diez años de historia presentan numerosos desperfectos. Educación debe recoger el guante.