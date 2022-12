Los estudiantes del instituto Xarc, en Santa Eulària, han organizado movilizaciones para denunciar el estado deplorable del edificio como consecuencia de una evidente falta de mantenimiento. Los alumnos de 3º y 4º de ESO convocaron una huelga que fue seguida de forma masiva, así como una concentración el pasado miércoles que contó con el apoyo del equipo directivo, las familias y los docentes. El objetivo de estas protestas es instar a la conselleria de Educación a acometer cuanto antes las reparaciones y obras que necesita el edificio. De forma urgente, porque algunos de los desperfectos representan un riesgo para los propios estudiantes y docentes. El mal estado del centro es el resultado de la dejadez y la falta de diligencia durante años a la hora de afrontar las inversiones necesarias, como denuncian los estudiantes y es evidente al recorrer las instalaciones. El techo del gimnasio está cubierto por una red para evitar que las lamas caigan sobre las personas, apesta a humedad, el moho es patente en las paredes y el suelo está levantado; hay grietas, manchas de humedad, desconchones y goteras; voladizos, baldosas y cubiertas metálicas oxidadas que se caen; baños fuera de servicio y con agujeros en el techo; persianas y parasoles de las ventanas rotos; barandillas oxidadas, hierros del forjado al aire debido a los desprendimientos... La lista de desperfectos es larga y deja en muy mal lugar a los responsables de la conselleria balear de Educación de los últimos años, por no haber impulsado las obras y reformas necesarias para no llegar a esta situación límite.

La conselleria balear de Educación salió al paso el mismo día de la protesta con un comunicado en el que afirmaba que está prevista una inversión de 600.000 euros en el instituto, pero no aclaraba cuándo, un dato importante que debe dar a conocer. Los alumnos están dispuestos a continuar las protestas hasta que Educación haga las obras necesarias. Pero no deberían ser precisas más paros estudiantiles para reclamar a la conselleria que cumpla con su obligación y garantice que el edificio esté en condiciones adecuadas: debe actuar cuanto antes y no dilatar más las reformas que hace tiempo que son urgentes. Es lamentable que se tengan que movilizar los alumnos para exigir algo tan básico como que el edificio en el que estudian sea seguro para las personas y esté en buen estado. Ahora, Educación debe asumir su responsabilidad, la que ha eludido durante demasiado tiempo hasta llevarnos a esta situación insostenible.

El deficiente mantenimiento en los centros de Ibiza es precisamente una de las quejas de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) desde hace años. Pero no solo de la FAPA: la propia delegada de Educación en las Pitiusas, Marga Ferrer, declaró a este diario cuando tomó posesión de su cargo, en julio de 2015, que «hay que reformar algunos centros para que sean dignos», y anunció que esa sería una de sus prioridades, pues consideraba que estas obras debían ser tan o más importantes que la construcción de nuevas infraestructuras. El caso del instituto Xarc debería servir de toque de atención y reactivo para la conselleria, que tendría que revisar las obras necesarias en otros edificios para no llegar a los extremos a los que se ha llegado en el centro de Santa Eulària.

