El fútbol al rescate

Por circunstancias que no vienen al caso, mi mente está deshabitada y no tengo con qué llenar los ratos muertos del tedioso día a día, el porexpan que ocupa los espacios vacíos de la caja de embalar y sin el cual todo es más frágil. Por suerte, llegó el Mundial de fútbol al rescate. Me prometí que boicotearía este blanqueo a la repugnante dictadura catarí y que no vería ni un solo partido, pero mis principios son frágiles, convivo con mis contradicciones y no soy un ejemplo de nada, así que me estoy tragando todos los partidos como si fueran soma huxleyana. El fútbol es un espejo de la complejidad humana. En este Mundial hemos regresado a los infiernos balcánicos, con Shaqiri -suizo de origen albanés- marcando el gol que apeaba a sus archienemigos serbios. Hemos visto a la dinámica Japón hincar la rodilla ante la soporífera Croacia -el fútbol, esa escuela de derrotas-. A Messi llevando sobre sus hombros el enorme peso de sostener la autoestima de una nación entera -ni Ulises soportó un reto así-. Y me he hecho soldado de Luis Enrique, con la empatía que me provoca alguien que ha sufrido tanto y en solidaridad por la crueldad de las críticas recibidas. En un futuro lo recordaré y me diré, «mira, aquel Mundial de aquel invierno, cuando te dejaban escribir en la página 2».