No hay talento en los agujeros negros

Cuesta creer que en El Pi no supieran con quién compartían mantel. Sinceramente, la única explicación que se me ocurre para que de verdad ignoraran la historia del personaje que tenían a su vera es que la política ibicenca les haya importado en los últimos ocho años más bien poco. Vaya, que hicieran gala de eso tan mallorquín de referirse a Balears cuando quieren decir Mallorca. Y, sinceramente, no sé qué me parece peor: si que supieran quién era la aspirante a ir en sus listas y no les importara ni su transfuguismo ni que la esté investigando la Fiscalía Anticorrupción ni que tuviera que devolver de su bolsillo pagos no justificados con dinero público o que desconocieran por completo a la susodicha que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, parece haber empezado a ser consciente del frío que hace lejos de la poltrona. Lo de hacerse la foto si no hay un acuerdo cerrado ya es de traca. De primero de panoli político. En vista de las reacciones, los elpistas autóctonos se apresuraron a asegurar que la relación de El Pi con la exsocialista no pasará de esa primera cita. En fin... Al tiempo. El partido mallorq... digo, regionalista, dice que anda en búsqueda de talento. Vistos los antecedentes y lo ocurrido en Sant Antoni, un consejo: en los agujeros negros no hay talento, restos de estrellas muertas sí, pero talento...