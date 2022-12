La Constitución y la Purísima son sin duda dos de los festivos más deseados de los trabajadores (incluidos los abuelos) porque según cómo caigan te puedes alargar el asueto unos diez días… yo conozco algunos que, a estas alturas, siete de diciembre, ya casi ni se acuerdan de los asuntos que se quedaron aquel viernes de resaca del España-Japón, mientras que hoy somatizan lo de Marruecos… Lo único que esperamos de nuestros ‘aguerridos’ profesionales es que no entren en ese temido síndrome vacacional y emprendan el lunes la labor que les corresponde para que este país vuelva a una normalidad… dentro del concepto actual de lo que debería ser normal. Porque tal como están las cosas, no me fío yo de tanta laxitud en el acueducto, y que no vuelva aparecer la crispación dialéctica entre los que mandan (léase gobierno y oposición). Recuerdo aquí el libro de Luis Carandell ‘Las anécdotas del Parlamento. Se abre la sesión’. Le preguntaron a un miembro electo que no había intervenido ni una sola vez ¿cuál había sido su aportación como parlamentario? Y le dijo al afilado periodista… «Usted no ha leído el diario de sesiones. Allí se puede leer: ‘Gritos, susurros, aplausos…’ en cada una de esas líneas estaba yo».

Se me antoja que llevamos ya unos años en los que hemos pasado de aquel latiguillo de Aznar: ‘váyase, señor González’ a las broncas de estos días atrás, que han obligado a la paciente señora Batet a reprimir adrenalinas o salidas de tono. Incluso llamar la atención por algunos términos que ponen en duda el respeto a las personas o las ideas. Pero no todo se juega en la carrera de San Jerónimo, estamos a mitad de ‘fiestas’, con Vigo hasta las trancas, con las casas rurales casi con el ‘completo’, las estaciones de esquí haciendo su ‘agosto’ y en Sant Francesc las casetas a tope. Las ‘casetas’ son el mejor pretexto para salir de casa, pese a lo desapacible del tiempo (y es que venimos de agua y frío) y relacionarnos (aunque aquí ya nos conocemos casi todos) más allá de las personalidades dispares. Lejos de las diferencias ideológicas e incluso escondiendo, si se puede, aquellas cosas que hay detrás de las sonrisas complices. Se nota en el ambiente, paseando por el recinto, que existe un ánimo de convivencia por encima de los avatares del día a día. A lo mejor podemos alargar este periodo de amor navideño y querdarnos en un ‘hola, qué tal’, con voluntad de diálogo. Frente al pseudo ingenio mal intencionado que suele terminar en exabrupto.