Sin pasado no somos nada

La aparición de un mausoleo romano en las obras de reforma de la avenida de Isidor Macabich está arrojando información muy interesante, y no sólo para frikis como el menda. La historia es un bien de un valor incalculable. Y no me refiero a la hemeroteca, que nos sirve para sacar los colores a los políticos: es un activo maravilloso para atraer a turistas de todo el mundo. Grecia ofrece playas maravillosas y una historia descomunal. Sin ánimo de comparar (qué osadía), Ibiza está en disposición de poder ‘vender’ un legado que pocos destinos turísticos tienen. Pueden intentar arrebatarnos la primacía en ocio nocturno, en música electrónica, en turismo de salud y en lo que quieran. Pero quien no tiene historia no puede inventársela. Lástima que la conciencia por la memoria llegara tan tarde porque Ibiza está repleta de restos arqueológicos que yacen sepultados bajo toneladas de cemento; cuántas joyas se habrán destruido... Imagínense un recorrido visitando vestigios que expliquen de dónde vienen estas islas, de qué culturas han bebido. Pero nunca es tarde. Hay que museizar este mausoleo de alrededor de dos mil años y los hallazgos del Castillo y todo lo que pueda aparecer. Sin memoria no somos nada.