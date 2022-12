A mi en fan llàstima

Pena. Una mica d’angoixa, si voleu. Per una qüestió d’empatia mínima, patesc per ells. Pels pares que tenen. No podran valorar mai el fet d’haver tengut uns pares com toca. I uns pares amatents constitueixen el fonament d’una bona vida. Són molt importants, els pares. I n’hi ha que tenen uns pares així. Pobrets.

Escric aquestes consideracions pensant en els alumnes d’un grup de primer de batxillerat del col·legi La Salle, de Palma, i l’altercat que protagonitzaren amb una professora del centre. L’altercat no hauria tengut més conseqüències si aquests jóvens haguessin tengut uns pares condrets. Però no va ser el cas. L’incident és de sobres conegut, perquè ha estat profusament explicat als mitjans de comunicació (audiovisuals, electrònics i en paper). Després de la contundent victòria de la immaculada selecció espanyola de futbol contra la poderosa i bel·licosa Costa Rica, aquests infants varen col·locar una bandera monàrquica (o de la selecció espanyola de futbol, que ve a ser la mateixa cosa) a la seua classe. Atenent a les normes de convivència que s’han donat a La Salle, la professora els va ordenar que la despenjassin. Es veu que un parell d’alumnes varen anar a complir l’ordre de la professora (com pertocava que fessin), però la resta d’alumnes se’ls tiraren a sobre i ho varen impedir. El bullying contra les companyes que varen intentar complir l’ordre rebuda no ha rebut l’atenció que es mereix, en tots els comentaris de la notícia. I, per a mi, és el més important: la desconsideració envers la professora és greu, però l’assetjament als companys encara crec que resulta molt pitjor. Davant la situació violenta que s’estava produint, la professora va acudir a demanar el suport de la direcció del centre (tenint en compte que ella no es veia amb capacitat de controlar la colla de tendres energúmens). I la direcció del centre va decidir suspendre les classes pel que quedava de jornada acadèmica.

Un pares condrets haurien fet els següents passos: primer, haurien renyat els seus fills per la desobediència a la professora. Si es treu l’autoritat als mestres, què queda perquè el sistema educatiu pugui funcionar? Personalment, pens que fins i tot quan els pares consideren que els mestres no tenen raó, han d’anar amb peus de plom a l’hora de criticar-los davant els fills. Per tant, primer la fas la reflexió al fill que ha actuat malament. Tot seguit, haurien d’haver fet entendre als seus fills que s’havien de disculpar amb les companyes assetjades. Que una majoria es llanci contra una minoria per l’acció que facin -més i més si és complir l’ordre d’una professora-, és del tot inacceptable, des de qualsevol punt de vista, i constitueix una alteració molt greu de la convivència. En tercer lloc, haurien d’haver comminat els infants a disculpar-se amb la professora. Evidentment, havia estat ofesa i requeria algun tipus de reparació per part dels alumnes que havien actuat de manera desconsiderada.

Per mi, es tracta de tres passos imprescindibles, i que qualsevol progenitor amb un mínim de sentit comú hauria seguit religiosament. Si els alumnes en qüestió s’haguessin disculpat amb els companys i amb la professora i haguessin acceptat la sanció que els imposàs el centre, l’incident s’hauria pogut tancar d’una manera adequada. I, possiblement, si els pares no hi haguessin intervengut (de la manera pitjor possible, per cert), la cosa s’hauria pogut arreglar de manera mitjanament discreta.

Però darrere un petit energumen hi sol haver un gran energumen. En comptes d’actuar com persones condretes, o, senzillament, com a persones civilitzades, alguns pares varen fer tot el contrari. Varen trobar que l’acció dels seus fills havia estat gairebé heroica. Varen envalentonar-los públicament, a través de les xarxes socials. I posaren en marxa un seguit de mecanismes d’assetjament de la professora i de l’equip directiu del centre. Quant a la professora, la varen amenaçar, varen publicar la seua foto, la del seu company, la d’una filla menor d’edat, l’adreça... Fins i tot es va obrir un espai a les xarxes socials per recaptar informació sobre ella i per esperonar energúmens anònonims perquè l’anassin a fustigar. Va rebre amenaces de mort. Va haver de tancar totes les seues xarxes. I un llarg etcètera. Amb un deu per cent de tot això, si l’incident no involucràs la religió nacionalista espanyola, la fiscalia n’hauria tengut prou per portar uns quants individus davant el jutge, amb acusacions gravíssimes. A hores d’ara, em pens, no han mogut ni un pèl. Malgrat tot l’assetjament. La CAEB no ha cessat el seu cap de premsa, un dels líders de l’assetjament. I sembla que la manada aquesta són uns sants barons.

Particularment, ja ho he dit al principi, patesc pels fills d’aquesta gentussa. No es mereixen uns pares així. No saben fins a quin punt condicionen el seu futur. Potser d’ells, demà, tampoc no se’n podrà esperar res altre.