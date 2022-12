llama la atención

La satisfacción del presidente de los empresarios pitiusos y de Balears, Alfonso Rojo, por el esfuerzo «de empresas y trabajadores» de las Pitiusas tras la pandemia, y pese a la crisis de suministros por la guerra de Ucrania, que ha permitido volver a poner a Ibiza y Formentera «en lo alto del escalafón mundial turístico», Así lo expresó en la gala de entrega de premios a las empresas más destacadas de las islas en el centro cultural de Jesús, lleno a pesar de que se celebró a la hora en que se jugaba el partido del Mundial entre España y Japón. Visto el resultado del encuentro y cómo transcurrió, la elección de los asistentes fue la acertada.

El malestar creciente de los médicos de la Atención Primaria en Balears, que amenazan con ir a la huelga si no hay soluciones del Govern a la falta de personal y de recursos en las islas. Pese a la táctica de divide y vencerás de Salud, que no convocó a la Asociación de Pediatría de Primaria ni al Colegio de Médicos ni al Simebal, a los que considera no afines, todos los profesionales están hartos de la situación.