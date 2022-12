Aquest home i aquesta dona, espectacle de la civilització, parèntesi o la llum a la vertical de l’estiu, estrangers conquerits a terres estranyes es banyen el cos ara que setembre és sols un perfil, silueta d’ombra i penombra, classificació indeterminada dels dies o una tardor tan especial i privada que ni es compra ni es ven, es lloga a bocins entre la vida i la mort, el cop de destral o la navalla -oberta, lluent, d’argent, al fil d’un perill a a la matinada blanca- que sempre hem abandonat sobre la taula de la cuina. Expectació i record, consciència al descobert, melangia i silenci al visitar la casa camperola de xiprers, esveltes figueres, magraners, fruites de la terra que volen aixecar la mirada -tèrbols ulls humits- cap al cel gris, pobre, estèril, fet per un home, per un camí d’estrelles. Tens curiositat per un esdevenir que s’acosta? Deixa doncs la fragilitat del cartró, fes de la responsabilitat una tendència irrenunciable, comporta’t amb l’alba....A l’alçada de les circumstàncies -ràbia i coratge, nirvi i tensió- tristíssimes, l’entrellat és condició indispensable per a la prolongació d’un estil concret de focs d’artifici manipulats per una mà -mà d’obra, val dir-ho- de l’home. Llavors sents la davallada violenta de l’àngel i de l’arcàngel, divines, mítiques figures de calendari infantil i d’escola -ja sabeu, veritat?- llargues sessions a les escoles de religió, i encara que no per aquesta ordre, mort, pecat, remordiment, perdó, disciplina, mortificació, misericòrdia, submissió, culpabilitat, ira del Senyor, virginitat de la Senyora, penitència i més penitència, en èpoques de vigilància perpètua, sentit de la netedat, ànima en pena al punt de la corrupció...