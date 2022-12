A veces es más complicado entender las alineaciones de el Pi que las de Luis Enrique. Es un partido que toma sus decisiones y confecciona sus listas de arriba a abajo y que en los últimos años se ha ido nutriendo de políticos rebotados de diferentes siglas, por voluntad propia o por el conocido sistema de la patada en el culo. El presidente balear de la formación, Tolo Gili, aseguró este jueves que el Pi «siempre está en busca de talento que sume en nuestro proyecto para crecer en Ibiza». Lo hizo tras conocerse el roneo con la consellera exsocialista y tránsfuga Marta Díaz como posible cabeza de lista al Consell de Ibiza para las próximas elecciones. Plantearse la posibilidad de presentar a una persona que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por utilizar la tarjeta del Consell cuando tenía responsabilidad pública para gastos personales no parece que sea una búsqueda de talento muy afinada. Sea condenada o no por la Justicia en el futuro, se consideren o no delito, está claro que esos gastos se produjeron. Aceptar eso como si nada es increíble, injustificable e incluso peligroso. Y luego algunos se extrañan de la desafección de los ciudadanos con la clase política... Lo único claro es el talento de la señora Díaz para atornillarse al sillón.