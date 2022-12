Hace poco escuché al cineasta Nacho Vigalondo asegurar en el podcast ‘Marea Nocturna’ que el artista debe estar preparado siempre para la indiferencia. El mundo puede funcionar igual sin nuestro concurso. Recuerdo que hace años, cuando todavía llevaba poco en este oficio y me creía ser alguien, viví una experiencia reveladora: fui a comprar unas tazas en un bazar de todo a cien y el encargado me envolvió la compra con unas hojas del semanario gratuito en el que yo trabajaba. Más aún, ¡¡había envuelto las tazas con la hoja en la que aparecía mi artículo!! Lecciones de humildad que te ponen en tu sitio. Hay que aprender a soltar y a irse. Estos días suena en bucle en mi cabeza la canción ‘Se tiene que ir ya’ de Ojete Calor, y creo que todo pasa por estar preparado y aceptar cuando toca largarse: de un trabajo, de un cargo público, de la vida de alguien o de la vida en general. Como en los realitys en los que una voz en off anuncia al concursante que «debe abandonar la casa», ya no importa implorar que queremos arañar un minuto más, que esa casa es lo más importante que nos ha sucedido en la vida y gimotear clemencia. Lo suyo es hacer las maletas y aceptar que «no se espere, no se entretenga, no se lo tome como algo personal, pero se tiene que ir ya».