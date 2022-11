Radiografía de la infamia en Ibiza

La mayoría de las mujeres en situación de prostitución en Ibiza (más del 97%) la dejarían si pudieran encontrar un trabajo que se lo permitiera, según un estudio de la UIB y Metges del Món que es una radiografía de la infamia. Un total de 34 webs ofrecen en verano entre 400 y 500 mujeres en la isla: catálogos de cuerpos como si fueran productos de un supermercado o una tienda de muebles, con sus precios, sus características, sus imágenes. Al otro lado, hombres, muchos, porque este negocio no se sostiene sin tantos y tantos puteros. Hombres de todas las edades y procedencias, de todas las condiciones, que igual que compran un billete de avión o un ordenador, compran una mujer para violarla, pues por definición, un putero es un agresor sexual normalizado, que elude el castigo penal porque la sociedad tolera la violación si media transacción económica. ¿Quiénes son estos hombres que alimentan el negocio criminal de la explotación sexual? No podrían hacer lo que hacen si consideraran que tienen delante a un ser humano con sus mismos derechos, y no un cuerpo con orificios a su servicio, puesto que para eso pagan. Es terrible que en nuestra sociedad, que en teoría defiende los derechos humanos, consintamos la prostitución.