Que el próximo golpe nos pille bailando

Viernes por la tarde. El caos se adueña, aún más, de Vila. Los coches, con un disuasorio y medio menos que hace unos días, saturan las calles. Centenares de personas caminan por las aceras, entran y salen de las tiendas, cargan bolsas llenas de caprichos y compras de Navidad adelantadas, hay que aprovechar los descuentos del Black Friday. Se avecinan tiempos duros. Nos lo repiten desde todos los flancos y nos lo dice, también, el sentido común cuando comparamos los últimos tíckets de la compra, la última factura de la luz y la nómina del mes pasado con los de hace un año. Se viene un invierno frío, y no precisamente en lo meteorológico, pero las cajas registradoras de las tiendas no paran. Tampoco los grifos de cerveza de los bares. Ni los cacharritos de la feria. Apenas hay huecos para deambular y la cola para los churros serpentea y se pierde entre las atracciones. Con la que está por llegar... Y es que la que estaba por llegar con el covid ni nos la imaginábamos. No la vimos venir. Y acabamos encerrados, respirando por los balcones, perdiendo la salud mental a chorros, ganando miedos, olvidando también por el camino la educación y la humanidad. La bofetada del covid no nos la esperábamos y nos dejó hechos cisco. Si este golpe que esperamos llega, que nos pille bailando, en la calle, riendo... El mundo se derrumba y nosotros... Nosotros vivimos.