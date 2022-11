El 25N se ha visto sacudido este año por el escándalo de las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales que ha ocasionado la ley conocida como del ‘solo sí es sí’. El objetivo del Ministerio de Igualdad era poner en el centro el consentimiento de la víctima y eliminar la diferencia anterior entre abuso y agresión sexual, pero la modificación de los delitos ha provocado que algunos condenados puedan beneficiarse de una reducción de penas y hasta abandonar la cárcel. Culpar de este efecto perverso de la ley al machismo de los jueces y no asumir ningún error, como hizo la cada día más cuestionada ministra Irene Montero, revela hasta qué punto se puede perder el sentido de la realidad cuando se trata de mantener posiciones políticas a toda costa. Rebatir las críticas fundamentadas a los fallos técnicos de la ley con la acusación de que se trata de una campaña contra Unidas Podemos y Montero es una muestra de intransigencia que olvida que en un Estado de derecho la libertad de expresión es un pilar, así como el debate y la confrontación de ideas. Y todo, especialmente la acción política, es susceptible de crítica.

No deja de ser una desalentadora paradoja que esta monumental bronca en torno a los efectos indeseados de la ley estrella de Igualdad coincida con el Día para la eliminación de las violencias machistas, que sirve (o al menos debería servir) para denunciar y sensibilizar sobre las agresiones que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, y para condenar la impunidad de los agresores.

El error de cálculo del Ministerio y, por extensión, del propio Gobierno en su conjunto, ha abierto una grave crisis, también de imagen, de la que difícilmente podrán recuperarse y que ahonda la provocada por la ‘ley trans’, otra bandera de Unidas Podemos. También en este caso el Ministerio de Igualdad (y por ende, todo el Gobierno, también el PSOE) se está negando a debatir la ley y a escuchar y tener en cuenta las numerosas críticas de profesionales y organizaciones solventes, que alertan de los impactos negativos que ocasionará esta normativa. La ‘ley trans’ es el otro frente abierto este 25N, y también en este caso los defensores del texto zanjan las críticas de forma pueril con la acusación de «transfobia». Pero advertir sobre las futuras consecuencias negativas de esta ley no es estar contra los derechos de las personas transgénero, en absoluto. Las implicaciones de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales son de tal calado que afectan a toda la población de forma profunda, pues plantea en la práctica eliminar la categoría sexo, que es una realidad biológica, de forma que sea de libre elección. Es como si cada persona pudiera cambiar en el registro su edad real por la ‘sentida’.

Para conocer una realidad es necesario el diagnóstico a partir de los datos: solo así podemos saber la magnitud de la desigualdad de las mujeres en la sociedad, en todos los ámbitos. Pero si el sexo se convierte en una variable que cada persona puede elegir, no habrá manera de conocer la discriminación real y la violencia que sufren las mujeres, lo que es un alarmante retroceso en los avances sociales que se han conseguido en los últimos años, con muchas dificultades. El patriarcado se construye a partir de la dominación de un sexo sobre el otro: es una realidad histórica que se da en todas las sociedades del mundo. Suprimir el sexo como dato registral no eliminará la discriminación ni la desigualdad ni la violencia que sufren las mujeres, pero sí impedirá conocerla con detalle e impulsar medidas para hacerle frente y reducirla.

Otro aspecto muy controvertido y peligroso de la ‘ley trans’ es la aberración de permitir que niños y adolescentes puedan someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos irreversibles y con graves secuelas para su salud sin supervisión previa por parte de psicólogos o psiquiatras, que podrán ser acusados de ‘terapia de conversión’ y de ‘tránsfobos’, al igual que sus padres y madres, si cuestionan la decisión de estos menores; una decisión que puede ser la manifestación de un problema que si no se afronta, no se solucionará con hormonas, bloqueadores de la pubertad u operaciones que les dejarán estériles. La moda ‘trans’, Internet y las redes sociales, la introducción en la educación de las doctrinas ‘queer’ y el efecto contagio están incrementando notablemente los casos de niñas o chicas que quieren ser de sexo masculino. Deberíamos preguntarnos por qué: ¿se sienten mal con su cuerpo o con las imposiciones de género, es decir, con todos los mandatos, discriminaciones, presiones sociales y violencia sexual que asfixian a una niña, una adolescente, una mujer? Los propios principios de la doctrina ‘queer’ que alientan la ‘ley trans’ (y que se han incorporado a las legislaciones de numerosos países) representan un paso atrás en la igualdad, pues identifican ser mujer o ser hombre con unos determinados estereotipos. Esto es sexismo, que es contra lo que se debería luchar precisamente: no hay juegos de niñas o de niños, ni deportes ni profesiones ni ropa ni formas de ser propios de cada sexo… Derribar estereotipos sexistas que oprimen a hombres y mujeres (y niños y niñas) debería ser el objetivo, y no reforzarlos.

En definitiva, el Gobierno debería aceptar que la ley del ‘solo sí es sí’ tiene errores y debería tratar de solucionarlos para que no beneficie a determinados agresores sexuales, en lugar de atrincherarse y atribuir la bronca a una campaña contra la ministra. Además, este pufo tendría que servir para revisar a conciencia la ‘ley trans’, para frenar su tramitación y escuchar y tener en cuenta las críticas, pues sus consecuencias perjudiciales serán mucho peores y de más magnitud que las de la del ‘solo sí es sí’. Acusar de tránsfobo o de ultraderechista a quien defiende esta posición es impedir el debate de una ley que nos afectará a todos y que desprotege especialmente a los menores, pero también a las mujeres, pues las borra y vacía de sentido herramientas tan necesarias como la ley contra la violencia de género o las cuotas obligatorias para asegurar la presencia femenina en ámbitos copados tradicionalmente por los hombres.

El Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos aún están a tiempo de rectificar y evitar que con la ‘ley trans’ se reproduzca a mucha mayor escala el fiasco de la ley del ‘solo sí es sí’. Dentro del propio PSOE hay un notable malestar contra esta ley y su tramitación, que ha eludido el debate y la participación de expertos, al igual que lo hay en una buena parte de su electorado. Por tanto, el partido debe tener en cuenta el coste que va a tener que asumir si sigue adelante con los plazos y condiciones exigidos por su socio de gobierno.

Estas polémicas leyes del Ministerio de Igualdad (que una vez que salen del Consejo de Ministros ya son de todo el Gobierno) han dejado en segundo plano cómo se está agravando la violencia sobre la mujer como consecuencia del consumo de pornografía desde edades muy tempranas, que consolida un imaginario en el que el hombre disfruta y se excita agrediendo a la mujer y usándola como un objeto y ella se somete a sus deseos. Es alarmante el incremento de las agresiones sexuales, en especial protagonizadas por chicos jóvenes. Conmemorar el 25N tiene más sentido que nunca este año ante el aumento de la desigualdad y la violencia machista en la sociedad. En un momento en el que se pone en cuestión incluso qué es una mujer.

