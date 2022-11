La asociación Better Life Ibiza ha recaudado 3.565 euros para ayudar a la organización Nunca Solos, de acompañamiento a personas ingresadas en hospitales y residencias. Better Life Ibiza consiguió los fondos con una cena y desfile solidario llevado a cabo el pasado sábado en el restaurante Celler Can Pere de Santa Eulària que incluyó la presentación de modelos de pañuelos y turbantes para pacientes oncológicos.