No hay un día concreto para la lucha contra la violencia machista; no debería. Cualquiera con dos dedos de frente es consciente de que tenemos un problema desde hace décadas y la inexcusable obligación de seguir afrontándolo cueste lo que cueste, con todos los medios posibles. Personalmente, cada vez que leo que una mujer ha sido maltratada, incluso si soy testigo de los muchos micromachismos que se producen en el día a día, pienso que la víctima podría ser mi madre, cualquiera de mis hermanas o amigas o conocidas... O mi hermano o mi padre o cualquiera de mis amigos. Porque esto no va de sexos. Me cuesta creer que alguien se crea mejor que cualquier otra persona y me da igual la razón; raza, sexo, ideas, educación o la simple y prosaica apariencia. Me parece repugnante cualquier tipo de abuso y el machismo es uno de los peores: silencioso y perseverante. Quienes pensamos así somos mayoría; me niego a creer lo contrario. Pero incluso la existencia de una minoría machista es intolerable en una sociedad sana y justa. Nada nos diferencia en derechos y obligaciones. Contra este mal larvado en la oscura memoria de nuestra sociedad hay que luchar sobre todo aplicando la ley y, especialmente, la educación. Insisto, todos los días son el 25N.