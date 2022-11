Del món editorial a Eivissa

El Curs Eivissenc de Cultura -la seva Eivissenc cloenda n’és prevista per el proper 15 de desembre- que organitza i coordina l’Institut d’Estudis Eivissencs volgut dedicar la seva 50 edició consecutiva -el maleit Socarrat en va fotre un, recordau?- al món editorial a Ibiza. Les seves publicacions, edicions, divulgació del fenomen literari en totes les seves possibles vessants editorials són en dies d’ara mateix analitzades i estudiades al llarg de xerrades, conferències, col·loquis sobre i voltant dels llibres que aquí, entre nosaltres han vist la llum sobre un paisatge, millor dit contra un paisanatge, males persones, cal dir-ho aviat i prompte, que no miràvem la cosa amb ulls especialment amorosos. Tot el contrari. Però contra tot pronòstic l’odissea, la nau s’obri pas fins els nostres dies. Naveg a tot vent com diria l’editorial aquella, ja mítica. «Des de l’IEE» -podem llegir en el programa de ma on s’anuncia els actes a desenvolupar- «pensam que cal celebrar que el prolífic món editorial d’Ibiza i Formentera molt sovint s’ha expressat en la llengua pròpia, la catalana. A més, moltes publicacions han estat escrites conreant la riquíssima varietat del registre local, sense entrar en contradiccions amb el registre estàndard. El fet que nombrosos autors eivissencs i formenterers hagin tingut l’oportunitat de veure publicades les seues obres ha contribuït a aquesta expressió lingüística tan variada...».Són moltes les persones, les iniciatives amb tot el risc que això sempre comporta, que han dedicat, i el que resta encara que el futur ha de ser prometedor, anys i panys a una tasca difícil, de vegades complexa a la cerca

de gent, d’institucions que necessàriament tindrien que col·laborar. Col·laborar a tots els efectes. I així a set Des de consells i ajuntaments la resposta fou prou ferma i inqüestionable. Per molts anys i bons amics de l’I.E.E.