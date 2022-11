Medio siglo de cine

No fui al Cine Regio, que ahora cumple 50 años de vida, cuando era pequeño. Entonces iba al Montalvo, en Cercedilla. De allí son mis primeros recuerdos cinematográficos, ‘El Padrino’, ‘La guerra de las galaxias’, ‘Apocalypse Now’, ‘Las amistades peligrosas’...

Las fechas son lo de menos, porque entonces las pelis no llegaban al pueblo con meses, sino con años de retraso con respecto a su estreno. Y me acuerdo perfectamente de la primera vez que entré al Regio, hará 30 años, y fue un flechazo. Las butacas rojas, el escenario, el telón, el aroma a madera, tela y palomitas... Reconocí enseguida el sabor de esos cines de pueblo de toda la vida que han ido edificando nuestra memoria.

Desde entonces he acumulado algunos recuerdos imborrables, como las primeras películas de mis hijos, y no solo cinematográficos, como los conciertos de aquellos iniciales Sueños de Libertad o los de temas de películas con la Banda de Sant Antoni, a los que llevaba a los niños. Un cine, esos cines de siempre, son una puerta abierta a la infancia, a la nuestra seguro, y sería muy bonito que lo fuera también para las nuevas generaciones. Porque ese aroma y esa magia no la han dado ni el VHS ni el DVD ni mucho menos las plataformas digitales. Por muchos años...