Pels nostres drets, la nostra lluita i protecció

Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, i com a presidenta i consellera d’Igualtat del Consell de Formentera, vull reiterar i reforçar el compromís de la nostra institució i de la societat formenterera amb la lluita contra la violència que s’exerceix contra la dona. Un compromís i una lluita que, des del primer dia que vàrem arribar a la institució insular, hem posat com un dels nostres principals objectius.

Al Consell de Formentera tenim molt clar que aquesta lluita és un repte de tota la societat i que es tracta d’una tasca conjunta que requereix la màxima coordinació i col·laboració entre tots els agents implicats. Estam parlant d’un problema que afecta totes les escales de la societat i que s’ha de combatre de manera transversal, i posar tots els recursos en les víctimes. Es a dir, l’esforç ha de ser unitari i en la mateixa direcció, perquè és la manera de poder avançar en aquest camí, un camí que ha d’esquivar pedres i entrebancs que arriben de postulats més conservadors propis d’una altra època, que malauradament encara tenim enquistats en la nostra societat.

Mai ens cansarem de defensar les polítiques progressistes, les lleis progressistes i el caràcter progressista que són necessàries per poder liderar aquesta lluita i continuar avançant per aquest camí. Les darreres setmanes s’està polemitzant una llei que per damunt de tot el que fa és protegir d’una manera integral el dret de les dones a la seva llibertat sexual i prevenir i erradicar aquesta violència sexual. Es tracta d’una de les demandes més importants de nosaltres, les dones i dels moviments feministes, com és el fet de posar el consentiment en el centre de tota relació sexual.

A Formentera, estam a punt de posar en marxa el projecte pilot de l’Oficina Municipal de Justícia que, entre altres beneficis per a la ciutadania, serà molt rellevant per a les víctimes de violència de gènere, perquè gràcies a la tecnologia es millorarà la seva protecció i intimitat. Per exemple, ara ja no hauran de desplaçar-se a Ibiza per declarar i ho faran des de la nostra illa sense risc, sota més protecció i vigilància.

I així continuam i continuarem, posant al costat de les dones víctimes els serveis públics i tots els recursos per garantir la seva protecció. El darrer any, hem reforçat les àrees de Benestar Social i Igualtat, hem impulsat campanyes de prevenció de violència contra la dona en vuit idiomes, treballam en la prevenció i en l’educació en les escoles, amb diferents projectes, potenciam la igualtat i els valors en l’esport, desenvolupam el primer pla d’igualtat de l’illa i treballam amb el Govern per obrir un centre d’atenció integral 24 hores a les dones víctimes de violència sexual, on podran ser ateses i acompanyades al metge, al jutjat, a la policia, al psicòleg, a posar una denúncia o a on necessitin.

Ens queda molt per recórrer, però seguirem avançant per arribar a aconseguir una societat lliure on les dones no pateixin violència per ser dones, una societat lliure de violència masclista.