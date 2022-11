Sobre las dietas de diputados y enfermos

Un diputado de Ibiza, Formentera o Menorca percibe 120 euros del Govern por cada noche que se ve obligado a pasar en Mallorca. Sin embargo, un enfermo de esas mismas islas recibe 60 euros para costearse un alojamiento en Palma además de una comida si debe viajar por motivos médicos. Las dietas para los pacientes son tan ridículas que por ese precio ni siquiera hay un lugar donde quedarse, salvo los albergues juveniles, nada adecuados para ellos. También hay mucha diferencia entre las dietas para manutención: los políticos ingresan 60 euros para comer frente a los 20 de los enfermos desplazados. Desconocemos las razones de esta disparidad de criterios, porque ningún restaurante, bar u hotel cobra dos o tres veces menos a un enfermo que a un diputado. Los precios son iguales para todos. El agravio es escandaloso y todavía no hemos escuchado ninguna explicación sobre por qué los enfermos reciben tan poco dinero en comparación con los políticos. Enfermos que deben desplazarse porque en su isla de residencia no tienen los servicios médicos que necesitan. El Govern debería aplicar la misma vara de medir para todos los ciudadanos, pues se supone que no los hay de primera y de segunda. Lo lógico es que pague lo mismo a unos y a otros, ya que todos viajan a Mallorca por obligación. Esta diferencia es, además de injusta, muy muy fea.