La maternidad cuqui de Instagram

Hace poco, una joven amiga, enfermera de profesión, me comentó indignada que estaba harta de la romantización del parto y de la maternidad porque en su trabajo se topa a diario con la cruda realidad. El mundo color de rosa que pinta Instagram, esa red que exuda falsa felicidad, no tiene nada que ver con la maternidad. La moda de los baby showers antes de parir, las fotos de mamás peinadas y maquilladas con el niño en brazos como si les hubiera llegado por SEUR. El aluvión de imágenes de hermosos bebés que al mes de vida han sido ya más fotografiados que una estrella de Hollywood. Los padres presumiendo de hijos superdotados (ahora todos lo son). Si a cualquier progenitor sensato ya le asquea tanta falsedad cuqui, no puedo imaginar cómo debe afectar todo este universo de pacotilla a los padres con niños que sufren algún problema. He leído lo que explican algunos de ellos en el congreso de familias de personas con discapacidad, organizado por Amadiba, y sus testimonios son un baño de realidad. No es fácil criar hijos y menos si estos no se ajustan al canon establecido y las administraciones que se llenan la boca con la inclusión miran hacia otro lado. Estaría bien que nos interesáramos por las vidas reales de las personas en lugar de mandar corazoncitos a esas falsas familias perfectas.