Isabelita: 'Banderita tú eres roja'

En primer lloc cal qualificar-la, l’Ayuso és una petarda. Tal qual. Després del darrer sermó -escrit sense dubtar per un dels homes més sinistres d’un país anomenat España - d’Isabel Ayuso de Perón no tinc altres remei que fer una proclama patriòtica i mostrar qui soc i el que penso. Sí, soc boltxevic de primeríssima generació amb ADN inclòs. Visca la Unió de Repúbliques Soviètiques .Visca Nicaragua. I també/també Cuba, Veneçuela, Vietnam i Corea del Nord. L’actuació pública de la dama preferida de l’extrema dreta madrilenya -i encara podríem recordar el ‘tamayazo’ aquell que provocà l’arribada al poder de n’Esperancita Aguirre, ‘mare’ de l’Ayuso en qüestió- incita a fer aquesta mena de confessió oberta i sincera. És la qualitat principal de l’Ayuso; que sap despertar de forma clara la ideologia de molts de nosaltres, admiradors de Daniel Ortega i la seva dona, vigilants dels principis inviolables de la democràcia popular, que és la vertadera no un sistema polític burgés, reaccionari al servei del capitalisme dur i brut a l’estil occidental que és el que en l’actualitat ens tiranitza cruelment. Gràcies a Déu ella és la meva antítesi si és que jo sóc antítesi de no sé què. No és d’estranyar doncs que una vegada més el col·lectiu @elmundotoday, encerta. «Tras ver la manifestación masiva Ayuso lamenta no haber matado más gente durante la pandemia. ..». És un personatge producte típic, un espontani triangle de las Bermudes barreja dels carrers Goya, Velázquez, Nuñez de Balboa i altres perversions de la capital. Una capital controlada per l’Ibex-35, res a veure amb el Madrid de Pérez Galdós, Valle Inclán, Pío Baroja, Valle-Inclán, Juan Benet, Francisco Umbral o Almudena Grandes, escriptora per cert menyspreada per la Comunitat i l’Ajuntament madrilenys. Voldria també recordar que demà s’inicia la gran ignomínia del Mundial, un acte que causa fastig i repugnància. Però a Qatar arribarà la persona mesetària per cantar als seus dirigents polítics «Allá por la tierra mora, allá por tierra africana un soldadito español de esta manera cantaba, como el vino Jérez y el vinillo de Rioja son los colores de la banderita española....». Sí, Isabelita, cal fer pàtria en tot moment i en qualsevol circumstància. ¡Viva España!