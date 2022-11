El pasado verano vino de vacaciones a Ibiza con su novia el hermano pequeño de un viejo amigo. Un chaval estupendo al que llevábamos a los partidos de fútbol de la mano cuando nosotros éramos unos jovenzuelos y él solo un niño.

La pareja se alojó en un resort de Platja d’en Bossa con comida y alcohol incluidos y prácticamente solo salieron de la piscina para hacer algunas compras por Vila. Únicamente me pidieron un favor en los días en que estuvieron en la isla, que les llevara a ver una puesta de sol en es Vedrà, como habían visto en las redes sociales que hacen miles de turistas. Una tarde me armé de valor y les organicé una bonita excursión hasta Cap Llentrisca.

En seguida vi la decepción en sus ojos. No porque no hubiera una espectacular puesta de sol sobre es Vedrà, que la había, sino porque estábamos allí los tres solos. Eso no era lo que habían visto en las fotos de las redes. Recordé la máxima atribuida a Camilo José Cela de que el turismo es como una manada de búfalos y si no te pones delante no te arrollan. Todos hemos sido búfalos alguna vez y tenemos derecho a serlo, pero también deberíamos tenerlo a no ser arrollados, lo que en Ibiza resulta cada vez más difícil. Y si no, que les pregunten a los vecinos de la zona de Cala d’Hort...