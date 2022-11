Soy bisexual. Enhorabuena por obligar a un chaval de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de vosotros no habéis pillado de qué va la serie. Adiós». Con este tuit, el actor Kit Sebastian Connor, protagonista de la serie ‘Heartstopper’ de Netflix, respondía hace unos días a meses de especulación por parte de un grupo de seguidores, sobre su orientación sexual.

La presión que se ha ejercido sobre el joven actor, y que le ha llevado incluso a cerrar algunas cuentas de sus redes sociales, se debe a que muchos de sus fans le reprochaban el hecho de que no fuera gay, pero interpretara en la ficción a un personaje que sí lo es.

Es algo que ellos definen como ‘queerbaiting’ (carnaza o cebo queer), una especie de estrategia comercial para atraer la atención y el interés de las personas LGTBIQ+ por una obra o programa, pero sin ninguna representación ‘real’ de dicho colectivo.

Me desconcierta esta suerte de ‘caza de brujas’ con la que se ha castigado al muchacho y me confunde, porque es un poco el mundo al revés. Es discriminatorio y retorcido que cualquiera que pertenezca a un colectivo que ha sufrido en sus carnes el rechazo por su identidad sexual o de género, haga ahora lo propio con otro.

Quizás me equivoco, pero me parece que no están teniendo en cuenta que lo verdaderamente importante, o al menos por lo que han luchado durante años, era la visibilidad y la normalización. Su presencia en las tramas de ficción, como en cualquier otra parte de la vida. Y eso precisamente es lo que hace este programa.

Basado en los cómics de la inglesa Alice Oseman, que en español se han subtitulado ‘Dos chicos juntos’, la ficción que protagoniza Connor plantea las vicisitudes de un grupo de adolescentes LGTBIQ+. Y además de conflictos cotidianos concretos que atañen a los jóvenes homosexuales o transexuales, también trata temas como la diversidad, la identidad, el ‘bullying’ o la salud mental.

Que luego los actores tengan la misma orientación sexual que sus personajes, me parece intranscendente, la verdad. Algo que va en contra de la misma esencia de la actuación y que limitaría no solo la capacidad de los actores al realizar su labor, sino también el número de papeles a los que podrían optar a lo largo de sus carreras.

Porque siguiendo la ‘ilógica’ de su razonamiento, entiendo que si ellos pretenden que sólo aquellos que sean parte de su colectivo puedan interpretarlos en la ficción, entenderán que, por la misma razón, también a ellos se les niegue el acceso a los papeles heterosexuales.

Y eso sería una gran pérdida para todos. La historia del cine está sembrada de icónicos personajes heterosexuales interpretados magistralmente por actores y actrices que no lo eran, como Rod Hudson y Marlene Dietrich, o más en la actualidad, Neil Patrick Harris, Jodie Foster o nuestra Elena Anaya. Pero también se ha dado lo contrario, Tom Hanks, Meryl Streep, Sean Penn o en España, el mismísimo Miguel Ángel Silvestre, han dejado bien claro que también se puede hacer lo opuesto de forma más que creíble.

La libertad para que cualquier ser humano, que se considere actor o actriz, pueda optar a cualquier papel sin ningún tipo de cortapisas más allá de las características del personaje en cuestión, debería ser intocable. Aunque haya excepciones. Entiendo, por ejemplo, que se critique que un papel de transexual se le dé a alguien que necesita caracterización, porque le quita credibilidad al trabajo y porque hay que hilar muy fino para que no se confundan transgénero, travesti y transformista. Y esto es algo importante para todos los niños y niñas que a día de hoy luchan contra ellos mismos y contra toda la sociedad para defender quiénes son, más allá de las apariencias.

Pero pretender que sólo un gay puede interpretar a un gay es simplemente simplista y ofensivo, porque en nada se diferencian de cualquier otro ser humano. Otra cosa es que por elección personal no quieran hacerlo, como ha sido el caso del protagonista de ‘Prision Break’, Wentworth Miller, que anunció hace poco que no volverá a interpretar ningún papel heterosexual.

Vernos reflejados en la pantalla grande o pequeña es importante para todos. Seamos quienes seamos, pero no por una cuestión de ‘cuotas’ ni de ‘marketing’, sino para ayudarnos a entender que la complejidad de los seres humanos está construyendo una sociedad cada vez más poliédrica en la que cabemos todos. Y eso es maravilloso.