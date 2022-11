Vivienda vacía en Ibiza

Ibiza está repleta de viviendas vacías. Basta echar un vistazo a los portales inmobiliarios para constatar que la mayoría de los alquileres son para la temporada de invierno. Se trata de pisos que ni tan siquiera serán ocupados por profesores ya que el curso empezó en septiembre. Son viviendas vacías que criarán telarañas hasta que comience la temporada de verano. Entonces aparecerán las ‘kärchers’ en sus puertas sacando brillo a la mayor vergüenza de una isla que desampara a personas negándoles un hogar digno. Cansa mucho escribir sobre un tema que no se resuelve y más cuando te afecta a ti y a tu entorno. Hace poco, dos compañeros se marcharon por la imposibilidad de comprar una vivienda a un precio razonable. En mi caso, mi plazo para irme de mi casa se acaba y en once meses solo he visto tres pisos medio decentes, pero que no se adaptaban a mis necesidades familiares. Si el alquiler vacacional está prohibido sin licencia, ¿por qué no se inspeccionan estas viviendas que se publicitan en internet? No hace falta gente. Hacen falta ganas para solucionar este problema aunque sea a base de sanciones. Es muy grave lo que pasa en la isla. Los propietarios de viviendas vacías deben abrir los ojos o empezar a renunciar a los servicios que hasta ahora tienen. La gente se va porque vivir en Ibiza cada vez cuesta más dinero y esfuerzo.