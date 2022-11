Momentos mágicos

Cada día recibimos miles de inputs de diferente pelaje… desde los positivos que nos despierta una cierta sonrisa de ‘no somos tan malos’, los que a la postre te dejan indiferente, los más y los que te hacen fruncir el ceño, los malos, que además te preocupan porque no eres capaz de medir las consecuencias finales. Estamos inmersos en las reuniones de los máximos mandatarios, sin Putin, que permanece agazapado por el qué dirán y manda a su ministro de exteriores que siempre le toca el papel de bueno, pero en ruso invasor. En el G-20, en Bali (no está nada mal) donde siempre es ‘veroño’ habla y hablarán de la guerra de Ucrania, del cambio climático (que más parece una broma de mal gusto). Todo un sinfín de cuestiones del capítulo quinto del serial ‘ya me lo sé’. Mientras algunos, sabedores de estos inputs, seguimos observando al género humano en su mundo real. En Formentera los amigos y residentes (ambos dos) siguen disfrutando del sol y el baño playero, aunque he de confesar que me han advertido de que el agua está fría (no es gallego, allí sí está fría). En el norte por donde deambulamos a la busca y captura de las mejores anchoas (se nota que escribo desde Santoña), la lluvia (tan necesaria) ha hecho acto de presencia y ya se ven caras sonrientes entre todos ellos (residentes). Son los inputs positivos de los que hablábamos. Pese a esa felicidad temporal con fecha de caducidad hemos de insistir en que estamos ante un cambio cualitativo de las estaciones y el peligro de desertización, incluso en este paisaje donde el verde predomina. A veces entre tanto susto surge la magia improvisada donde el prestigitador no saca un conejo de la chistera, sino que se crea un ambiente idóneo para que la sonrisa sea un bien común entre los presentes.

Sucedió anteanoche, mientras Mónica López en la 1 sentenciaba que el ‘veroño’ ha venido para quedarse un año y otro más. Un grupo de ‘señores con txapela’ en la Plaza Nueva de Bilbao, después de pedir un ‘crianza’ en el bar Bilbao o Casa Pedro, irrumpieron en la fiesta de pintxos de la presentación del libro de Dolores Redondo y sin consultar al público interpretaron a modo de orfeón unas piezas de tinte autóctono… léase «cuatro santos tiene Bilbao» dedicada a un quinto que es nada más y nada menos que ‘san’ Pedro Olea… una composición con sorna para entronizar a este director de cine. Señores y señoras, pura magia.