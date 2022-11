Quan vaig llegir la divertidíssima ‘Lisístrata’ d’Aristòfanes per primera vegada ja em va cridar l’atenció un passatge que no ha despertat gaire interès entre els múltiples estudiosos del gran clàssic grec. A la peça aristofànica, la protagonista, Lisístrata, proposa, entre moltes altres coses l’amor lliure. Això, després d’haver utilitzat una ‘vaga de sexe’ per acabar amb la guerra: les dones es posen d’acord per no fer l’amor amb els seus hòmens (única modalitat permesa aleshores, a l’àmbit literari, si exceptuam la gran Safo de Lesbos) si aquests no deixen de fer la guerra (activitat bàsicament masculina). Ja avançada la peça teatral, Lisístrata proposa l’amor lliure: que cadascú s’alliti -fa servir el terme ‘allitar-se’, la traducció de Carles Riba, a la Biblioteca Bernat Metge- amb qui vulgui. I la proposta sorgeix no de la defensa de cap tipus de llibertat individual, sinó de la protecció dels vells. Així, els diu Lisístrata a aquella guarda d’hòmens assalvatjats, quan veiessis un vell pel carrer, no li pegaries bastonades: podria ser ton pare. Recapitulem una mica: l’amor lliure ha de servir per reduir la violència contra els vells. El passatge d’Aristòfanes ens diu, molt directament, que, en aquella gloriosa etapa de la història de la Humanitat, els jóvens anaven pel carrer pegant bastonades als majors, sense cap tipus de consideració. I que només el fet de pensar que un major ‘podria ser ton pare’ constitueix un element dissuassori a l’hora de bastonejar-los.

Si històricament la cosa ha anat així, no ens ha d’estranyar que en algunes cultures orientals els majors es llevassin d’enmig, ells tot sols, sense necessitat d’intervenció de ningú, i a iniciativa pròpia. Al vell Japó, els majors, en veure minvades les seues forces i no sentint-se ja útils per a la societat, es retiraven discretament a una muntanya, lluny dels seus descendents, i allí es deixaven morir. Feien un camí semblant al que va fer Lluís Maria Xirinacs, en arribar a la conclusió que ja no podia fer res més de bo per al país, i que el mur que tenia davant era difícilment salvable. Amb les forces minvades, però amb l’ànim d’iniciativa de sempre, el mossèn es va retirar a un bosc, no record si al Berguedà o al Ripollès, i allí va finir els seus dies. Per decisió pròpia, també.

A la nostra societat, els majors aparentment són molt millor tractats que no ho devien ser els de la Grècia clàssica o els de l’antic Japó. Els que no tenen tanta edat no els van pegant garrotades pel carrer (dins el domicili familiar les coses poden passar molt més desapercebudes), ni ells es retiren a una muntanya a acabar els seus dies (tot i que molts els acaben en solitud, lluny dels seus pròxims, potser fins i tot més aïllats que si coincidissin a les boscúries garrotxines. (Pensem, i ho dic entre parèntesi, que el gran poeta Miquel Bauçà, quan es va voler aïllar del món, se’n va anar a viure a l’Eixample de Barcelona, perquè, segons va dir, en una ermita dalt una muntanyeta, sempre hi hauria hagut algun excursionista que l’hauria anat a importunar. I, dins una gran ciutat, pots ser completament anònim).

Però els esdeveniments no esperats, els anomenats cignes negres, ens posen algunes mancances davant el mirall. La pandèmia se’n va emportar, sobretot, majors. Podria ser lògic des d’un punt de vista estrictament biològic, però també s’ha de tenir en compte que es concentraven els recursos en els jóvens, i es deixaven els majors una mica de banda. Com se sol fer, en general, a l’hora de prendre decisions mèdiques. Si tens un jove i un major davant, i només en pots salvar un, salves el jove. Això no tendria res de particular, si no fos perquè també va acompanyat de danys de caire més, diguem-ne, moral. O psicològic. Els majors, aïllats en residències, sense poder ser visitats pels seus pròxims, veient com se n’anaven els seus companys, varen sofrir una pressió que potser els feia desitjar d’acompanyar els que se n’anaven anant.

Així mateix, a la nostra societat, hi ha una tendència una mica embafadora a tractar els majors com si fossin infants. No pens que la senectud constitueixi una segona infantesa. Els majors no tenen tanta memòria com la gent més jove, però tenen més experiència, han viscut més, i aquest bagatge pot suplir el fet que d’altres capacitats vagin minvant. No entendre això seria com suposar que la minva del vigor sexual constitueix un entrebanc per poder continuar estimant. Tractar els majors com a infants contribueix a l’arrogància de les generacions que hi van darrere, però no ajuda en res a fer-les millors. Ni ajuda a millorar la qualitat de vida dels que tenen més anys. Resumint, i per no fer-me més pesat: pens que un dels indicadors del bon funcionament d’una societat, de qualsevol societat, el podem trobar a l’hora de veure com aquesta societat tracta els seus majors.