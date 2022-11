Jesús ya nos recordó que «los pobres estarán siempre con vosotros» (Mc, 14,7). La pobreza, los que viven las consecuencias de una distribución injusta de la riqueza, siempre estará presente en la humanidad, fruto del egoísmo de unos cuantos. Hoy la Iglesia celebra la Jornada mundial de los pobres. El Papa Francisco hace seis años instituyó esta jornada para visibilizar, dar voz, a los pobres. Una jornada para reflexionar sobre nuestra manera de de vivir que provoca la pobreza de otros, un día para descubrir las pobrezas del momento presente, fruto de las guerras y de las injusticias.

La humanidad salía de la pandemia pensando que una epidemia tal nos haría más fuertes, nos devolvería nuestra humanidad tantas veces olvidada, y la guerra, las guerras, nos han recordado una vez más la pequeñez de la humanidad, su capacidad de provocar tanto mal en vez de poner en práctica todo el bien del que somos capaces. La guerra de Ucrania, que nos ha recordado todos los conflictos bélicos que existen en otros lugares del planeta, ha evidenciado el poder de una potencia mundial capaz de desestabilizar la humanidad, como una nueva pandemia que arrasa con todos los escenarios que de seguridad pueda pretender el resto del planeta.

El Papa nos recuerda «cuántos pobres genera la insensatez de la guerra», nos hace presente como los conflictos bélicos destrozan la vida de muchos, pero sobretodo de los más débiles, de los más pequeños, de los más indefensos. Y en medio de tanto dolor y de tanto mal se nos recuerda como Jesús «siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza» (2 Cor, 8-9).

No podemos olvidarnos de los pobres. Los pobres nos necesitan y necesitan que nosotros también hagamos una opción por la pobreza. Solo seremos capaces de salir de tanta pobreza cuando seamos capaces de cambiar nuestro modelo de vida. No vivir nunca de espaldas a los que son víctimas de la pobreza. Vivir con austeridad para que haya bienes para todos, no despreciando a los que sufren la pobreza por que todos somos hermanos. Nunca permitirnos dejar de ser sensibles ante el sufrimiento del otro. Como nos indica el Papa «la solidaridad es precisamente esto: compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra».