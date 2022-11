Piqué Piqué, Piqué...!

Dins el putrefacte univers del futbol espanyol -ara se’n va a Qatar i veurem el que passa, veurem el que passa-- convedria destacar un dels noms més nobles arrelat al futbol que es fa a casa nostra, Del Bosque. I el salmantí, tota una vida lligada al Real Madrid, un temps va parlar en llenguatge encertadíssim sobre l’amic Piqué i la seva relació amb la selecció espanyola i al fil d’uns desafortunats incidents relacionats amb la Roja. «No ha dicho nada grave pero hay una incitación grande por parte de algunos medios al odio. Que mejor que meterse con un jugador catalán. El patriotismo hay que demostrarlo. Y me enerva y me pone de mala leche porque quien pita a un jugador español que lleva setenta partidos internacionales, pita a la selección española...» paraules recollides d’un article original de José Sánamo publicat al rotatiu ‘El país’, periodista que no és exactament culé. Però l’espectacle organitzat per la premsa fou considerable. En la meva opinió, molt personal, crec que quasi, i dic quasi, tot el periodisme escrit i parlat a la capital d’Espanya és la més fastigosa d’Europa i Amèrica.

D’Ibiza també però aquesta és una altra història. Piqué fou un jugador de talla enorme i potencial sever. Al servei del Barça les seves actuacions al sortir a l’escenari foren memorable. És fàcil evocar i més ara mateix aquell 2-6 al Bernabeu quan despertar els crits dels merengues sota un clima irrespirable. Lògic i normal. Són coses del futbol encara que cal reconèixer que en aquells dies de greu crispació política (i la violència d’un tal Mourinho sempre present ajudava) aconsellaven tal vegada no llençar més gasolina al foc de l’incendi en qüestió. De totes totes ja sabem que la discreció i la falta d’oportunisme no eren els senyals d’identificació del polèmic futbolista. Allò que feia/desfeia portava la seva impremta. Recordem, sense anar més lluny, el recent Osasuna/Barça. El que passa és que ningú és perfecte. El mític central tampoc. De tota manera, Piqué, Piqué, Piqué...!