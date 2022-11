El drama de la barra de pan

Leo con pavor la situación de las panificadoras en Ibiza. Cuando quienes elaboran un alimento tan básico como el pan confiesan que están al límite, que las cuentas no les salen porque todo, especialmente la harina y la factura de la luz, se les ha disparado es que vamos de cabeza al horror. Todos, o casi todos, estamos en ésas. Viendo como día a día se disparan los precios de bienes necesarios mientras las ya de por sí raquíticas nóminas, en el mejor de los casos, siguen igual. Lo dramático de la situación de quienes hacen pan no es sólo que esas empresas no puedan más, sino lo que eso significa. Mientras todo sube y nuestro poder adquisitivo se desploma, nos vamos adaptando. Ir a cenar fuera los sábados se convirtió en un menú entre semana. La fiesta hasta la madrugada, en unas cañas. Renovar el armario con un par de vestidos y unos zapatos, en desempolvar estilismos que de tan olvidados queremos pensar que son nuevos. Atrás quedan los tiempos en que pedíamos a la pescadera una roja porque nos hemos pasado a las sardinas. Y cada vez que pensamos cruzar la isla para ir a nuestra playa favorita se nos ponen los ojos como contadores de gasolinera. Lo dramático de la situación de las panificadoras es que quizás antes de que nos demos cuenta comprar una barra de pan sea, también, un lujo.