llama la atención

Que las quejas por la falta de comunicación con el Ayuntamiento de Ibiza de los comerciantes afectados por la reforma de Isidor Macabich se repitan ahora en el Mercat Vell. Los empresarios de la zona están inquietos y critican al Consistorio por la falta de contacto. «Que bajen de su castillo y vengan a hablar», claman y recuerdan que años atrás, con otro gobierno progresista, el concejal del Centro Histórico (en aquel momento Marc Costa) sí mantenía un contacto regular con todos ellos. Los empresarios de la zona quieren saber «cómo, cuándo y qué se va a hacer» con el proyecto de reforma.

Que algunos ayuntamientos de la isla sigan programando actos supuestamente promocionales en la World Travel Market de Londres en castellano y solo para su séquito y algún curioso, por lo que no sirven absolutamente para nada. También el Govern organizó un debate exclusivamente para consumo local, que no tenía ninguna utilidad. Para esa promoción no hace falta tanta gente y tanto gasto en las ferias.