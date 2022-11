Paradores e Historia, oxímoron en Ibiza

‘Descubre con Paradores las huellas de la historia’. Con esta, ahora provocadora, declaración de intenciones tan bucólica se presenta Paradores en su web (paradores.web). Resulta curioso que una empresa cuya razón de ser sea la historia, que la utiliza no sólo para instalar sobre ella sus establecimientos sino también para venderla como un atractivo turístico, se tome a la ligera la aparición de unos restos arqueológicos tan importantes como los del Castillo de Dalt Vila. No sé qué está pasando. Los técnicos del Consell de Ibiza lo tienen bien claro: esto hay que protegerlo. Pero desde esta empresa pública se han lanzado mensajes cuando menos sorprendentes y desde luego preocupantes. ¿Dónde está el problema? Además, la obra en el Castillo es como el Guadiana y se ha paralizado no sé ya cuántas veces por cuestiones menos importantes. ¡Que llevamos desde 2011 con grúas ensuciando uno de nuestros más reconocidos skylines, por Tutatis! Un amante de la historia se recorre los Paradores porque quiere dormir en un lugar único. ¿Entendería que la empresa que se lo facilita opte por no enseñarle algo tan único como un tramo de la primera muralla conocida de Ibiza? Sinceramente, Historia y Paradores ahora mismo es un oxímoron. Y por otra parte, ¿quiénes son ellos para decidir sobre el destino de nuestro pasado?