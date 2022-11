Con la ecotasa siempre hay lío

La inminencia de las elecciones locales y autonómicas de mayo (para los políticos, porque los ciudadanos aún las vemos lejanas) convierte en batalla campal cualquier negociación que se emprenda y hace inviable todo atisbo de acuerdo. Los políticos, por tanto, deberían dejar de buscar consensos imposibles y dedicarse a lo que sí es realizable. Uno de los asuntos que lleva días en el centro de la diana es el reparto del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que a muchos nos cuesta dejar de llamar ecotasa. Nuevamente vuelve a despreciar a Ibiza, al asignarle, presumiblemente, menos fondos de los que merece.

Digo presumiblemente porque, en el aluvión de noticias que se han publicado al respecto estos últimos días, nadie ha aportado la menor pista de lo que está previsto generar en cada isla a lo largo de 2022. Dicha previsión seguro que ha constituido un elemento imprescindible para calcular la inversión que se acometerá el año que viene, pero nadie ha hecho públicos estos datos, lo que no constituye precisamente un ejemplo de transparencia.

En todo caso, comparar lo recaudado en Ibiza con los 17,7 millones de euros que finalmente recibirá la isla en 2023, probablemente nos resultaría chirriante. Especialmente porque Mallorca recibirá 99,1 millones y Menorca, que tiene mucha menos población y menos de la mitad de plazas hoteleras, superará a Ibiza con 18,9 millones. Formentera, por su parte, disfrutará de inversiones por valor de 2,3 millones.

El ITS constituye una fórmula imprescindible para que no sea el residente el que abone con sus impuestos el plus de infraestructuras que requiere un sector turístico cuya actividad llega a doblar a la población de la isla. Cada euro que se recauda por isla, debería quedarse en ella y no viajar a Mallorca, para que desde ahí el Govern balear lo reparta con la aleatoriedad que le plazca. Resulta tan sencillo como eso, aunque luego exista un órgano rector o cualquier otro filtro que se determine, para garantizar que el uso de estos fondos responde a los fines de sostenibilidad preestablecidos.

De momento, el Consell Insular de Ibiza ha puesto el grito en el cielo, por el hecho de que vaya más dinero a Menorca, pese a recaudar menos. También se ha quejado porque Ibiza no va a recibir un euro para transporte. La presidenta del Govern dice que el Consell no puede exigir dinero para esta cuestión cuando no ha presentado ningún proyecto ni petición. Entre las inversiones solicitadas desde Ibiza por el Consell figuran asuntos como la construcción de la segunda fase del Palacio de Congresos de Santa Eulària, la Escuela de Música de este mismo municipio, la reforma del matadero o la restauración de las vidrieras de la Catedral.

La finalidad del Impuesto de Turismo Sostenible debería ser minimizar los daños que la actividad turística genera en el territorio y devolver progresivamente espacios deteriorados a su estado natural. La confusión, sin embargo, se ha sembrado desde el principio, al aceptarse en ediciones anteriores la renovación de paseos marítimo o, como ahora, dedicar 30 millones de euros al Tren de Llevant de Mallorca.

En mitad de todo este berenjenal, el grupo de Ciudadanos en el Parlament salió a la palestra para criticar que se destinen 2,2 millones de euros al derribo de los dos edificios de apartamentos Don Pepe porque, según su punto de vista, se incumple con el objetivo de estos fondos. Un verdadero patinazo, porque resulta difícil encontrar un proyecto que se adapte mejor a la finalidad del ITS que éste. Con la demolición de los Don Pepe, se devolverá parte de un Parque Natural a su estado original.

Lo chirriante de incluir el derribo de los Don Pepe para los presupuestos de 2023 es el tiempo. ¿Cómo van a derribar estos bloques el año que viene si aún ni siquiera se ha determinado el terreno donde se construirán las nuevas viviendas para los afectados? Hay que recordar que uno de los dos edificios sigue lleno de vecinos y no se marcharán hasta disponer de su nueva casa. Por tanto, es imposible que dicha inversión se lleve a cabo el año que viene y muy probablemente tampoco el siguiente.

Lo más chocante de las inversiones del ITS en Ibiza, donde también se construirá un depósito para agua desalada en Sant Joan y se desarrollará un proyecto de movilidad para peatones y bicicletas, entre otras acciones, es que no haya un solo proyecto específico para mejorar la destartalada red de saneamiento. La bahía de Portmany, por ejemplo, se llena de aguas fecales constantemente y no se contempla ni un céntimo para evitarlo. La ecotasa requiere un replanteamiento serio, comenzando por destinar a cada isla lo que recauda.

@xescuprats