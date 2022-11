En les exhumacions de cossos de persones enterrades en fosses comunes durant la guerra del 1936-39 (víctimes de la repressió, moltes vegades assassinades sense causa ni judici), s’ha trobat el cos de n’Aurora Picornell i Femenias, una de les dirigents polítiques i sindicals més destacades de la Mallorca (i, per extensió, de les Illes Balears) dels anys trenta del segle passat.

N’Aurora Picornell va ser assassinada a Manacor, a son Coletes, les vespres del dia de Reis de 1937. Tenia vint-i-quatre anys. Juntament amb ella, varen córrer la mateixa desgràcia una mare i dues filles (Catalina Flaquer, Maria Pascual Flaquer i Antònia Pascual Flaquer) i una altra sindicalista d’esquerres, na Belarmina González. Les cinc dones serien conegudes com les Roges des Molinar. De mica en mica, es va restituint la memòria d’aquestes dones, que perderen la vida, quatre d’elles essent molt jóvens, a mans dels falangistes.

La història de les persones pròximes a n’Aurora Picornell és absolutament tràgica. Durant la guerra, també assassinaren son pare i dos germans seus. I, ja acabada la guerra, teòricament en temps de pau, va ser afusellat el seu marit, que havia fet part de la Internacional Comunista. Davant tanta mort, les tragèdies gregues -que se solien representar, entre d’altres coses, perquè els espectadors valorassin la seua situació, per dolenta que fos- es queden curtes.

Ara, exhumant cossos de persones assassinades per la barbàrie feixista, a Manacor, s’ha trobat el cos de n’Aurora Picornell. Ha estat identificable gràcies a proves d’ADN realitzades. No hi ha dubte que es tracta d’ella. Particularment, he trobat impactant una troballa feta: a la vora dels seus ossos, la ploma. S’ha rescatat la ploma d’Aurora Picornell. Hauria de ser exposada en algun lloc visible, per recordar sempre que la ploma constitueix un antídot contra el plom, de la civilització contra la barbàrie, del Bé contra el Mal (per dir-ho en termes de «La llista de Schindler», el magnífic film dirigit per Steven Spielberg).

N’Aurora tenia la mania d’escriure. Recorria a l’escriptura per intentar convèncer la gent de les seues idees. Havia publicat el seu primer article als setze anys. Havia continuat publicant durant la seua estada a València. I va continuar publicant, fonamentalment a l’òrgan del Partit Comunista, «Nuestra Palabra», fins a la seua tràgica mort, abans de complir el quart de segle de vida. Aquella ploma que ara ha estat rescatada de les profunditats amargues d’una fossa comuna constituïa l’arma amb què n’Aurora intentava fer forat en una societat que trobava endarrerida i anquilosada. Davant la ploma, les armes de foc que varen foradar sense pietat el cos de l’al·lota mallorquina. Avui podem llegir bona part dels seus escrits en un volum compilat gràcies a les investigacions i a la feina de documentació que va portar a terme en Josep Quetglas: ‘Aurora Picornell. Escrits (1930-1936)’.

Aquests dies, a Eivissa, hem pogut veure un parell d’obres de teatre, dins el cicle Teatre per la Memòria. A Sant Josep de sa Talaia, a can Jeroni, s’hi va representar «Els altres», una peça sobre els fets de la guerra civil a Mallorca, vista des de la perspectiva que tant s’ha oblidat durant dècades, la dels vençuts. I, al Teatre Espanya, a Santa Eulària del Riu, la Iguana Teatre ens ha ofert «Llum Trencada», una peça teatral dramatitzada per na Carme Planells Muntaner i per n’Aina Salom, a partir de l’assaig Dones republicanes, obra de na Margalida Capellà. En aquesta segona peça, el protagonisme el prenen les dones: a través del seu testimoni, podem capbussar-nos en l’etapa republicana, la guerra i la postguerra (a Mallorca i, per extensió, a tot arreu on aquells esdeveniments varen tenir lloc).

En Tomeu Martí parlava, gràficament, de la ploma contra el plom. La ploma d’Aurora Picornell representa la manera de fer d’aquells que usen la paraula per intentar convèncer els altres de les seues idees, per proposar canvis en la societat, per influir en el pensament i en les accions dels seus conciutadans. A l’altre cantó, al costat fosc, hi tenim el plom. L’argument d’aquells que, davant els arguments, només són capaços d’utilitzar la violència, generalment per imposar per la força els seus punts de vista.

Permeteu-me acabar amb una darrera consideració, especialment adreçada als que confonen legalitat amb legitimitat. Per al franquisme, per als falangistes que assassinaren aquelles cinc dones indefenses els seus crims varen ser legals. Ja s’encarregà el règim de convertir-los-hi. Avui veim ben clarament que no varen ser, emperò, de cap de les maneres, legítims. La legalitat era el règim. La legitimitat era, és i serà sempre la ploma de n’Aurora.