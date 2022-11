Acoso escolar en la EGB

Cuando uno escucha el apellido Chaves la primera imagen que se le puede venir a la cabeza es la del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. Otros, más cercanos a mi gremio pensarán en el periodista Manuel Chaves Nogales. Los que sesean y no pronunican la zeta recordarán al expresidente de Venezuela Hugo Chávez. Para mí, Chaves es el apellido de Alejandro, un niño que me acosó durante sexto de EGB, sin llegar al daño físico, pero sí moral. Lo más bonito que me llamaba era ‘puta’, algo muy original para ser un improperio masculino dirigido a una mujer. Juzgaba mi aspecto físico y criticaba mi ropa porque no era de marca. En una de las aulas, la maestra reorganizó las mesas y me sentó junto a él. Nunca dije nada a la profesora ni a mis padres. Aguanté hasta que dejé de ser el blanco de sus burlas, porque el problema nunca fue mío, lo tenía él en su casa: falta de atención. Era el menor de una familia con un ambiente de hermanos mayores poco sano y ejemplarizante. El germen del acoso escolar está en las familias y en cómo son educados los hijos. Si no los respetas y los humillas, es probable que estés criando a un futuro acosador, que puede acabar con la vida de alguien. No podemos apelar a los profesores cuando el daño ya está hecho.